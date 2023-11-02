Лавров указал на несостоятельность и ангажированность МОК

Глава МИД России прокомментировал заявление МОК о недопустимости дискриминации спортсменов из Израиля из-за действий страны в секторе Газа. Представитель комитета сказал, что атлеты «не могут нести ответственность за действия своих правительств». Лавров назвал возмутительной позицию МОК, только сейчас вспомнившего о недопустимости коллективной ответственности спортсменов.

Атлетов из России и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях весной 2022 года из-за конфликта на Украине. Позднее МОК разрешил спортивным федерациям самостоятельно принимать решение о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе и с соблюдением ряда условий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от Международного олимпийского комитета применять равный подход ко всем атлетам без исключения. Дипломат заявила, что российских и белорусских спортсменов затронула целенаправленная политизация.