Латвия приостановила лицензии выступивших на «Играх будущего» хоккеистов

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«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире „Игры будущего“, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», - говорится в сообщении.

Участниками турнира по фиджитал-хоккею на «Играх будущего» стала сборная Латвии Baltic Select, некоторые ее игроки выступали за национальную команду.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани 21 февраля. На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. Он пообещал, что эти состязания будут вне политики.