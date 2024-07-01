Квинси Промес покинул «Спартак»

«Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ», - отметили в релизе.

Контракт с нидерландским форвардом истек 30 июня 2024 года. В клубе сообщили, на данный момент возобновить выступления Квинси в клубе не представляется возможным. При этом «Спартак» выразил надежду, что в будущем стороны могут вернуться к этому вопросу.

В марте 2023 года Квинси Промеса арестовали в Дубае , когда он находился на сборах столичного клуба. В мае его освободили из-под стражи и запретили покидать страну. Это произошло после вынесения приговора по делу о наркотиках.

Российские судебные приставы также разыскивают форварда «Спартака» из-за долгов его компании. Сам Промес задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.