01 июля 2024, 20:21

Квинси Промес покинул «Спартак»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Московский «Спартак» объявил об уходе футболиста Квинси Промеса, который в настоящее время находится под надзором в ОАЭ. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте клуба.

«Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ», - отметили в релизе.

Контракт с нидерландским форвардом истек 30 июня 2024 года. В клубе сообщили, на данный момент возобновить выступления Квинси в клубе не представляется возможным. При этом «Спартак» выразил надежду, что в будущем стороны могут вернуться к этому вопросу.

В марте 2023 года Квинси Промеса арестовали в Дубае , когда он находился на сборах столичного клуба. В мае его освободили из-под стражи и запретили покидать страну. Это произошло после вынесения приговора по делу о наркотиках.

Российские судебные приставы также разыскивают форварда «Спартака» из-за долгов его компании. Сам Промес задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.

Спартак Приговоры Россия ОАЭ Дубай
01 июля 2024, 01:35
Испания разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Испания одержала крупную победу над Грузией и вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу. Игра закончилась со счетом 4:1.

Матч проходил на стадионе в Кельне. У победителей отличились Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо. При этом грузинам не удалось забить ни одного гола. Испанский защитник Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота.

«Красная фурия» стала четвертым участником четвертьфинала, присоединившись к командам Швейцарии, Германии и Англии.

Ранее англичане одолели словаков со счетом 2:1 в дополнительное время. Футболиста сборной Англии Джуда Беллингема назвали лучшим игроком встречи. Британцы встретятся в четвертьфинале со сборной Швейцарии.

Грузия Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024
30 июня 2024, 23:10
Стало известно имя лучшего футболиста матча Евро-2024 Англия — Словакия
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Футболист сборной Англии Джуд Беллингем стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы. В дополнительное время команда спортсмена обыграла сборную Словакии.

Встреча состоялась в Гельзенкирхене и завершилась со сетом 2:1. Беллингем отличился на пятой добавленной минуте - он забил мяч в ворота соперника ударом «ножницами» через себя.

Гол англичанина стал самым поздним для его сборной в истории выступлений на Евро.

Ранее стало известно, что Германия обыграла сборную Дании в матче 1/8 чемпионата Европы. Прервавшаяся из-за грозы встреча закончилась со счетом 2:0. Немецкая команда вышла в следующий раунд плей-офф.

Англия Футбол Словакия Чемпионат Европы по футболу — 2024
30 июня 2024, 22:35
Англия вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу после победы над Словакией
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Футболисты сборной Англии одержали победу над словаками в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1 в дополнительное время. Матч состоялся на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Основное время игры завершилось ничьей. Соперники забили по одному голу. Теперь британцам предстоит встреча со сборной Швейцарии, которая одолела победителей предыдущего Евро - сборную Италии - со счетом 2:0.

Швейцарцы первыми пробились в четвертьфинал этого турнира. Также там оказались немцы. Которые победили датчан с таким же результатом. В ближайшем матче, который состоится в воскресенье, 30 июня, силами померятся сборные Испании и Грузии.

Англия Словакия Чемпионат Европы по футболу — 2024
30 июня 2024, 15:09
Российская футболистка Абдуллина покинула «Челси»
Читайте нас в: Google Новости
Российская футболистка Алсу Абдуллина покинула женскую команду «Челси» по истечении контракта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Алсу не смогла закрепиться в составе девушек», - заявили представители «Челси».

В клубе напомнили, что прошлый сезон Абдуллина провела в аренде команды «Париж».

Россиянка подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. С 2020-го девушка выступала в составе «Локомотива».

Ранее сообщалось, что лидер футбольного клуба «Балтика» Данила Козлов перешел в «Краснодар». Заинтересованность в спортсмене также демонстрировал петербургский «Зенит».

До этого стало известно, что защитник «бело-голубых» Арсен Адамов продолжит карьеру в грозненском «Ахмате».

Англия Спортсмены Футбол

Новости по теме