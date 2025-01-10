«Куньлунь» из Пекина обыграл хабаровский «Амур» в матче КХЛ в Мытищах

Пятую победу подряд в рамках первенства Континентальной хоккейной лиги одержал Пекинский «Куньлунь Ред Стар ». «Драконы» мощно разгромили хабаровский «Амур».

«Арена Мытищи» имени Виктора Ивановича Шалимова привлекла немало зрителей и ценителей китайской команды на хоккейные матчи. Встреча с «Амуром» не стала исключением, хотя понять, кто же станет лидером вначале было непросто.

Зрители долго ждали заброшенных шайб в первый период, однако только вторая треть игры предопределила итоговый результат.

Вторая минута обернулась открытием счета Томашем Юрчо. Удвоил результат через 15 секунд капитан «драконов» Спенсер Фу. Отыграться у гостей не получилось, однако в середине периода Джейден Хэлбгевакс отправил третью шайбу в ворота соперника. Преимущество явно было за «Куньлунь Ред Стар», но представители Поднебесной продолжили забрасывать, уже в третьем периоде Адам Кленденинг и Дойл Соммерби довели счет до разгромного - 5:0.

Голкипер «Куньлуня» Джереми Смита отметил очередной сухой матч.