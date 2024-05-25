25 мая 2024, 12:38

Кто станет чемпионом России по футболу? Главное о финальном туре РПЛ

РИА «Новости»
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Впервые за 10 лет на титул чемпиона перед заключительным туром чемпионата России по футболу претендуют сразу три клуба — «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Победитель определится уже 25 мая. Расклад сил 360.ru обсудил с футбольным экспертом, автором Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолием Горсковым.

«Самые большие шансы у московского „Динамо“, которому надо на гостевом матче против „Краснодара“ просто не проиграть: если они не проигрывают, то становятся чемпионами. Если брать период еще с учетом Советского Союза, то становятся чемпионами впервые за 48 лет, если брать российский чемпионат, то впервые в истории», - отметил специалист.

На втором месте по шансам на успех расположился «Зенит». Петербургской команде надо обыграть на своем поле «Ростов» Валерия Карпина и надеяться на проигрыш «Динамо» в гостях у «Краснодара».

«Если такое случится, это будет довольно ожидаемое событие, потому что все изначально и прогнозировали, что „Зенит“ будет чемпионом и в этом году», - добавил Горсков.

Говоря о «Краснодаре», эксперт отметил, что этот клуб лидировал практически весь чемпионат и лишь в начале весны попал в яму, провалив несколько игр, лишившись своего главного тренера, вместо которого вернулся Мурад Мусаев.

«Но самое удивительное, что и „Краснодар“ при определенном раскладе может стать чемпионом. Для этого надо обыграть „Динамо“ и надеяться, что в матче „Зенит“ - „Ростов“ петербуржцы не победят. То есть даже если „Зенит“ сыграет вничью, а „Краснодар“ выиграет, то „Краснодар“ становится чемпионом России», - заключил собеседник 360.ru.

Все матчи заключительного тура стартуют в 16:30 по московскому времени. Начиная с 2019 года, первенства страны выигрывал «Зенит» под руководством Сергея Семака. «Динамо», как и «Краснодар», в современной истории страны не было чемпионом ни разу.

«Самые большие шансы у московского „Динамо“, которому надо на гостевом матче против „Краснодара“ просто не проиграть, если они не проигрывают, то становятся чемпионами. Если брать период еще с учетом Советского Союза, то становятся чемпионами впервые за 48 лет, если брать российский чемпионат, то впервые в истории», - отметил специалист.

На втором месте по шансам на успех расположился «Зенит». Петербургской команде надо обыграть на своем поле «Ростов» Валерия Карпина и надеяться на проигрыш «Динамо» в гостях у «Краснодара».

«Если такое случится, это будет довольно ожидаемое событие, потому что все изначально и прогнозировали, что „Зенит“ будет чемпионом и в этом году», - добавил Горсков.

Говоря о «Краснодаре», эксперт отметил, что этот клуб лидировал практически весь чемпионат и лишь в начале весны попал в яму, провалив несколько игр, лишившись своего главного тренера, вместо которого вернулся Мурад Мусаев.

\"Но самое удивительное, что и «Краснодар» при определенном раскладе может стать чемпионом. Для этого надо обыграть «Динамо» и надеяться что в матче «Зенит\"-\"Ростов» петербуржцы не победят. То есть даже если «Зенит» сыграет вничью, а «Краснодар» выиграет, то «Краснодар» становится чемпионом России\", - заключил собеседник 360.ru.

ФК Зенит Краснодар ФК Динамо Футбол Россия
25 мая 2024, 12:54
Свыше 2 тысяч человек примут участие в «Спортивном шествии» на ВДНХ 25 мая
Телеканал «360»
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Президент России Владимир Путин принял решение возродить спортивные мероприятия, которые были во времена СССР. Стоит задача — привлечь 70% населения страны к занятиям массовым спортом. О том, какие мероприятия проводятся и о другой спортивной активности, рассказала руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Президент России Владимир Путин принял решение возродить спортивные мероприятия, которые были во времена СССР. Стоит задача - привлечь 70% населения страны к занятиям массовым спортом. О том, какие мероприятия проводятся и о другой спортивной активности, рассказала руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Проект «Здоровое Отечество» зародился в 2021 году по инициативе двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. При этом главная цель движения исходит из названия.

«Здоровье у нас базируется на трех столпах, здоровье есть физическое, есть психологическое, а есть социальное. Физическое - это здоровое тело и физически подготовленное. Психологическое - это здоровье нашей души. Социальное - это наши принципы и взаимоотношение с обществом и окружающим миром», - рассказала Екатерина Лещинская.

Помимо массовых различных мероприятий, которые проводятся как в режиме онлайн, так и офлайн, проект занимается строительством спортивных площадок.

«Мы вдохновились историей советского времени, нам очень нравится суть, что все вставали в одно время и делали зарядку. Поэтому „Марафон Зарядок“ один из важных для нас проектов по возрождению этих добрых, правильных, спортивных традиций», - поделилась Лещинская.

Руководитель проекта подчеркнула, что с приходом сезона каждую субботу стартовали бесплатные тренировки со спортсменами. Они проводятся на Поклонной горе. Кроме того, вместе с выставкой «Россия» на ВДНХ запущен совместный проект. Так, каждую субботу на главной сцене олимпийский чемпион проводит зарядку. При этом к ней присоединяются и другие регионы России по телемосту.

«Мы с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным собрали около шести тысяч участников зарядки и поставили рекорд», - отметила специалист.

Также 25 мая на ВДНХ проведут «Спортивное шествие», в котором более двух тысяч спортсменов пройдут дистанцию, чтобы вдохновить всю страну на здоровый образ жизни. В 2025 году во второй субботе августа это шествие состоится на Красной Площади.

«Мы хотим поднять статус спортсмена в нашей стране. Сложно не согласиться, что сейчас кумирами молодежи становятся блогеры, звезды шоу-бизнеса и, как будто, у многих принципы идут не в ту стезю. У нас есть спортсмены, которые отстаивают нашу страну на международной арене. Это те люди, на которых действительно стоит равняться», - рассказала Лещинская.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены ВДНХ
24 мая 2024, 07:52
Стали известны полуфинальные пары на ЧМ по хоккею
РИА «Новости»
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Сборная Канады сыграет с командой Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, а за другую путевку в финал поспорят команды Чехии и Швеции. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Мировое первенство проходит в Чехии, в четверг завершились матчи четвертьфинального раунда. Швейцария обыграла команду Германии (3:1), Канада переиграла Словакию (6:3), Швеция оказалась сильнее Финляндии (2:1), а хозяева турнира чехи победили США (1:0).

Состав пар в полуфинале турнира определился по посеву команд, который основан на занятых ими местах по результатам групповой стадии.

Полуфинальные матчи запланированы на субботу, 25 мая. Сборные Канады и Швейцарии начнут матч в 19:20, а перед ними встретятся Чехия и Швеция.

Сборные России и Белоруссии не принимают участие в соревнованиях под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине.

Хоккей
23 мая 2024, 21:51
Открылась регистрация на забег «Навстречу Играм дружбы» в рамках ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Первый день основной программы Петербургского международного экономического форума по традиции откроет забег по историческому центру Санкт-Петербурга. Он состоится 6 июня.

В 2024 году девизом для масштабного бегового события выбрали фразу «Навстречу Играм дружбы». Участникам ПМЭФ и жителям города предстоит преодолеть дистанцию в пять километров.

Забег начнется в 06:30 у Исаакиевского собора. Выбранное для старта время позволит увидеть красоту Петербурга в уникальной обстановке без потока машин.

Организаторами самого массового события Спортивных игр ПМЭФ выступят фонд «Росконгресс» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Зарегистрироваться на забег можно в Личном кабинете.

Участие в церемонии открытия забега примет президент Международной ассоциации бокса и идейный вдохновитель проекта «Всемирные игры дружбы» Умар Кремлев. Он также сам выйдет на старт.

«Бег - самый демократичный вид физической активности. Забеги объединяют политиков, бизнесменов, спортсменов - людей из самых разных сфер», - сказал Кремлев.

Он напомнил, что одна из миссий Всемирных игр дружбы заключается в возрождении объединяющей силы спорта на глобальных соревнованиях. Кремлев добавил, что забегом на ПМЭФ откроют серию беговых событий в поддержку Игр дружбы. В дальнейшем они пройдут во многих странах мира.

Разминку для участников забега проведет двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, амбассадор Игр дружбы Роман Власов.

Победителей и призеров будут определять как среди жителей города, так и участников ПМЭФ-2024. Подведут итоги забега и в корпоративном зачете. Ожидается, что одной из самых многочисленных будет команда «Авито» и Kismet - в ее заявке более 50 человек.

Среди участников забега - команда Специальной Олимпиады России. Поддержку ей оказывает бренд высокотехнологичного топлива G-Drive.

Экскурсионный формат соревнований, организованный при поддержке «Уралхим Run Factory», доступен для участников форума второй год подряд. В него включили познавательные истории о знаковых объектах на дистанции.

Спортивные игры ПМЭФ объединят более 20 мероприятий по 18 видам спорта. Ознакомиться с их программой Игр можно на сайте , а следить за новостями о спортивных мероприятиях форума - в Telegram.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия ПМЭФ-2024
23 мая 2024, 12:02
Магадан признали беговой столицей России
Unsplash
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Итоги полумарафона «ЗаБег.РФ» подвели в России. Лучшие результаты показали участники из Магадана, которые суммарно преодолели 3 811 километров, обеспечив своему региону победу в общекомандном зачете.

«Магадан шел к званию Беговой столицы уже четыре года, каждый раз им совсем немного не хватало до первого места. Наконец, победа! Поздравляем участников, организаторов, волонтеров, пейсмейкеров и всех, кто принимал участие в забеге», - отметила руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Регион получит переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет. Награду вручат на Петербургском международном экономическом форуме.

«Хочу сказать огромное спасибо оргкомитету „ЗаБег.РФ“, который каждый год делает такие мероприятия. Нашим магаданским организаторам, волонтерам, медикам, МЧС, Правительству Магаданской области - всем, кто принимал участие, огромное спасибо», - сказал заместитель председателя Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

В этом году «ЗаБег.РФ» проходил во всех регионах России, и еще в 15 странах мира под названием One Run.

Второе место в зачете занял Нижний Новгород, а третье - Липецк.

Спортсмены

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