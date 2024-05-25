Кто станет чемпионом России по футболу? Главное о финальном туре РПЛ

«Самые большие шансы у московского „Динамо“, которому надо на гостевом матче против „Краснодара“ просто не проиграть: если они не проигрывают, то становятся чемпионами. Если брать период еще с учетом Советского Союза, то становятся чемпионами впервые за 48 лет, если брать российский чемпионат, то впервые в истории», - отметил специалист.

На втором месте по шансам на успех расположился «Зенит». Петербургской команде надо обыграть на своем поле «Ростов» Валерия Карпина и надеяться на проигрыш «Динамо» в гостях у «Краснодара».

«Если такое случится, это будет довольно ожидаемое событие, потому что все изначально и прогнозировали, что „Зенит“ будет чемпионом и в этом году», - добавил Горсков.

Говоря о «Краснодаре», эксперт отметил, что этот клуб лидировал практически весь чемпионат и лишь в начале весны попал в яму, провалив несколько игр, лишившись своего главного тренера, вместо которого вернулся Мурад Мусаев.

«Но самое удивительное, что и „Краснодар“ при определенном раскладе может стать чемпионом. Для этого надо обыграть „Динамо“ и надеяться, что в матче „Зенит“ - „Ростов“ петербуржцы не победят. То есть даже если „Зенит“ сыграет вничью, а „Краснодар“ выиграет, то „Краснодар“ становится чемпионом России», - заключил собеседник 360.ru.

Все матчи заключительного тура стартуют в 16:30 по московскому времени. Начиная с 2019 года, первенства страны выигрывал «Зенит» под руководством Сергея Семака. «Динамо», как и «Краснодар», в современной истории страны не было чемпионом ни разу.

«Самые большие шансы у московского „Динамо“, которому надо на гостевом матче против „Краснодара“ просто не проиграть, если они не проигрывают, то становятся чемпионами. Если брать период еще с учетом Советского Союза, то становятся чемпионами впервые за 48 лет, если брать российский чемпионат, то впервые в истории», - отметил специалист.

На втором месте по шансам на успех расположился «Зенит». Петербургской команде надо обыграть на своем поле «Ростов» Валерия Карпина и надеяться на проигрыш «Динамо» в гостях у «Краснодара».

«Если такое случится, это будет довольно ожидаемое событие, потому что все изначально и прогнозировали, что „Зенит“ будет чемпионом и в этом году», - добавил Горсков.

Говоря о «Краснодаре», эксперт отметил, что этот клуб лидировал практически весь чемпионат и лишь в начале весны попал в яму, провалив несколько игр, лишившись своего главного тренера, вместо которого вернулся Мурад Мусаев.

\"Но самое удивительное, что и «Краснодар» при определенном раскладе может стать чемпионом. Для этого надо обыграть «Динамо» и надеяться что в матче «Зенит\"-\"Ростов» петербуржцы не победят. То есть даже если «Зенит» сыграет вничью, а «Краснодар» выиграет, то «Краснодар» становится чемпионом России\", - заключил собеседник 360.ru.