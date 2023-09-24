«Кто это?» Дзюба сделал вид, что не знает Семака

Читайте нас в:

«Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче девятого тура РПЛ. Это была первая с сентября 2019 года победа москвичей над петербуржцами. После игры у Дзюбы, который выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2022 годы и был подопечным тренера Сергея Семака, спросили, помирился ли он с ним.

«Помирились ли с Семаком? А кто это?» - ответил Дзюба.

В начале апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Тогда Семак хотел пожать Дзюбе руку, но тот ушел. После футболист сказал, что не видел тренера.

Дзюба и Семак не общаются давно, при этом нападающий московского «Локомотива» уверял, что конфликта между ними нет. Главный тренер петербургского «Зенита» также заявил, что не говорил с бывшим футболистом клуба, но готов пожать ему руку, писало РИА «Новости».

Ранее Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за грубость в отношении журналиста. Испытательный срок будет действовать до конца сезона 2022/23, а нападающий «Локомотива» сможет обжаловать только штраф.