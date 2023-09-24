«Кто это?» Дзюба сделал вид, что не знает Семака
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба заявил, что не знает Сергея Семака. Об этом написало РИА «Новости».
«Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче девятого тура РПЛ. Это была первая с сентября 2019 года победа москвичей над петербуржцами. После игры у Дзюбы, который выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2022 годы и был подопечным тренера Сергея Семака, спросили, помирился ли он с ним.
«Помирились ли с Семаком? А кто это?» - ответил Дзюба.
В начале апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Тогда Семак хотел пожать Дзюбе руку, но тот ушел. После футболист сказал, что не видел тренера.
Дзюба и Семак не общаются давно, при этом нападающий московского «Локомотива» уверял, что конфликта между ними нет. Главный тренер петербургского «Зенита» также заявил, что не говорил с бывшим футболистом клуба, но готов пожать ему руку, писало РИА «Новости».
Ранее Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за грубость в отношении журналиста. Испытательный срок будет действовать до конца сезона 2022/23, а нападающий «Локомотива» сможет обжаловать только штраф.