«Крылья Советов» создадут вторую команду

«На переходном этапе из детского футбола во взрослый необходимо играть, в том числе, против взрослых и опытных футболистов», - подчеркнуло руководство клуба.

«Крылья Советов-2» станут завершающим этапом обучения воспитанников академии самарцев. Как отметили в пресс-службе, создание новой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия - ЮФЛ - МФЛ - ФНЛ-Б - РПЛ.

Генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев добавил, что решение о создании «Крыльев Советов-2» поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Оно очень важное, ведь способно дать толчок для развития футбола в регионе.

Как сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, первые результаты могут оказаться не очень высокими. Но команда будет двигаться своим путем, а юные футболисты получат опыт и станут лучше.

«Нас ждет увлекательный год», - резюмировал он.

После зимнего перерыва в первом месяце весны возобновятся матчи чемпионата России по футболу. Старт 19-го тура РПЛ намечен на 1 марта, в этот день состоится матч между «Ростовом» и «Крыльями Советов». А домашняя игра самарцев с ЦСКА 8 марта откроет 20-й тур.