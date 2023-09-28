Криштиану Роналду установил очередной мировой рекорд
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии стал первым профессиональным футболистом в истории, который сыграл за карьеру в тысячу беспроигрышных матчей. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики.
Историческое достижение покорилось Роналду в матче первого тура азиатской Лиги чемпионов, в котором «Аль-Наср» добился победы над «Персеполистом».
Всего за профессиональную карьеру португалец выиграл 776 матчей и еще 224 сыграл вничью.
Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с января 2023 года, его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.
В текущем сезоне нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил девять мячей и пять раз ассистировал партнерам.
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