Криштиану Роналду установил очередной мировой рекорд

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Историческое достижение покорилось Роналду в матче первого тура азиатской Лиги чемпионов, в котором «Аль-Наср» добился победы над «Персеполистом».

Всего за профессиональную карьеру португалец выиграл 776 матчей и еще 224 сыграл вничью.

Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с января 2023 года, его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил девять мячей и пять раз ассистировал партнерам.

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