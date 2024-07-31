Криштиану Роналду проговорился о свадьбе с избранницей

«Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится заниматься дома с женой», - сказал он в видео для фитнес-бренда.

Представитель футболиста не смог четко ответить изданию, зарегистрировал ли Роналду отношения со своей избранницей или нет.

«В настоящее время я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что Криштиану женился на Джорджине. Я просто не знаю», - заявил он.

У Роналду пятеро детей, и только двое из них от Родригес - шестилетняя Алана Мартина и двухлетняя Белла Эсмеральда. Пара вместе с 2016 года, и до сих пор статус своих отношений они не комментировали.

На чемпионате Европы по футболу португалец установил очередной рекорд. Роналду стал первым в истории игроком, который сыграл в 30 матчах на турнире.