Криштиану Роналду нарушил закон Ирана. Футболисту грозит 100 ударов кнутом

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В сентябре форвард посетил Иран вместе с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который сейчас выступает. Команда играла с местным «Персеполисом» в рамках азиатской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Насра».

Во время визита в Иран португальский футболист встретился с многочисленными фанатами, в том числе с иранской художницей с ограниченными возможностями Фатимой. Роналду обнял поклонницу, этот момент сняли на видео и выложили в соцсетях.

Авторы Rouydad24 отметили, что действия нападающего могут расценить как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке. В случае повторного визита форварда в Иран ему грозит 100 ударов кнутом, указали журналисты. Однако информация о начале расследования против футболиста в Исламской Республике не поступала.

Летом Роналду нарушил закон Саудовской Аравии , перекрестившись после забитого гола. В стране действует запрет на публичную демонстрацию символов христианской веры. Футбольный эксперт Борис Раппопорт и культуролог Андрей Зелтынь сошлись во мнении , что вряд ли португальского нападающего арестуют за этот жест.