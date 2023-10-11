Криштиану Роналду нарушил закон Ирана. Футболисту грозит 100 ударов кнутом
Португальскому нападающему Криштиану Роналду могут назначить 100 ударов кнутом за нарушение статьи Уголовного кодекса Ирана. Об этом сообщил иранский сайт Rouydad24.
В сентябре форвард посетил Иран вместе с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который сейчас выступает. Команда играла с местным «Персеполисом» в рамках азиатской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Насра».
Во время визита в Иран португальский футболист встретился с многочисленными фанатами, в том числе с иранской художницей с ограниченными возможностями Фатимой. Роналду обнял поклонницу, этот момент сняли на видео и выложили в соцсетях.
Авторы Rouydad24 отметили, что действия нападающего могут расценить как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке. В случае повторного визита форварда в Иран ему грозит 100 ударов кнутом, указали журналисты. Однако информация о начале расследования против футболиста в Исламской Республике не поступала.
Летом Роналду нарушил закон Саудовской Аравии , перекрестившись после забитого гола. В стране действует запрет на публичную демонстрацию символов христианской веры. Футбольный эксперт Борис Раппопорт и культуролог Андрей Зелтынь сошлись во мнении , что вряд ли португальского нападающего арестуют за этот жест.