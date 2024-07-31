Кремлев назвал ответственного за скандалы на Олимпиаде

Он подчеркнул, что открытые жалобы, травля спортсменов, плохое обеспечение безопасности и наплевательское отношение к символам олимпийского движения - это только малая часть из того, что сейчас происходит на соревнованиях в Париже.

«Нужно срочно спасать олимпийскую семью от Томаса Баха, который уже стал настоящим изгоем общества. А те, кто его поддерживают - настоящие бараны, у которых отсутствуют человеческие ценности», - заявил Кремлев.

Президент IBA добавил, что допуск к соревнованиям трансгендеров стало надругательством над религией и убийством женского спорта. Кремлев подчеркнул, что его ассоциация всегда выступала за гендерное равенство, традиционные, семейные и человеческие ценности, уважение религий и равные возможности для всех.

Он призвал спортсменов и всех адекватных людей действовать, пока не стало слишком поздно. В качестве положительного примера он привел Всемирные игры дружбы, которые станут примерам всему сообществу.

«Только вместе мы сможем избавить спортивное олимпийское движение от нечисти и таких чертей, как Бах и его команда», - подытожил Кремлев.

Всемирные игры дружбы, которые планировались к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге, перенесли на 2025 год. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов и подтвердили организаторы соревнований. Причиной пересмотра даты назвали недостаточные сроки для восстановления атлетов после крупных международных турниров летом 2024 года.

С критикой Международных игр дружбы выступил МОК, который назвал соревнования политизированными.