«Краснодар» занял первое место в таблице РПЛ

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В команде краснодарцев на домашнем поле отличились нападающие Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

«Кордоба признан лучшим игроком матча», - написали в Telegram-канале клуба.

За «Краснодаром» в турнирной таблице пока следуют «Зенит» и ЦСКА. «Крылья Советов» вышли из первой тройки. Черно-зеленые и сине-бело-голубые еще поборются за лидерство.

Ранее стало известно, что российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы 20 ноября. Сборные России и Кубы встретятся на стадионе «Волгоград Арена». Игра начнется в 19:30.

Российская команда уже проводила две товарищеские игры в октябре.