Кот-д’Ивуар разгромил Гвинею-Бисау в матче открытия Кубка Африки

Ивуарийцы с легкостью разобрались с соперником. Мячи в ворота противника забили полузащитник Секо Фофана и нападающий Жан-Филипп Крассо.

Команды до этого ни разу не встречались друг с другом. Кот-д’Ивуар дважды в своей истории выигрывал Кубок Африки. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

Эта сборная ни разу не принимала участия в чемпионатах мира. Она четыре раза подряда была участницей Кубок Африки, но никогда не выходила в плей-офф.

Ранее стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Игрок согласовал условия нового трудового соглашения, скоро о нем официально объявят.