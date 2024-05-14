Костомаров захотел принять участие в полумарафоне в следующем году

Костомаров пояснил, что одобряет такие спортивные мероприятия и участвует в них.

«Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее. Я обожал всегда бегать, это давало силы для моих программ, которые после этого катать легче», - пояснил спортсмен.

Он подчеркнул, что такие мировые мероприятия должны помогать странам объединяться.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик», - уточнил он.

Костомаров признался, что сейчас участвовать в забегах тяжело, но он не сдается и продолжает тренировки.

На днях Костомаров выступил в шоу-программе Ильи Авербуха в Петербурге. Фигурист признался, что ему до сих пор тяжело преодолевать такие нагрузки.