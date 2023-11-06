Костомаров рассказал о первой тренировке по боксу без протеза

Спортсмен напомнил, что на лед уже выходил в шоу Ильи Авербуха, но тогда на его ногах были кроссовки, поэтому о настоящем катании не могло быть и речи.

«Хочу выйти на лед и почувствовать пусть не то катание, которое было раньше, но хотя бы все равно почувствовать лед. Хотя сейчас это сделать гораздо труднее», - заявил Костомаров на опубликованном видео Telegram-каналом Shot.

Олимпийский чемпион добавил, что для исполнения своего желания регулярно тренируется, и речь идет не только о занятиях в обычном спортивном зале.

«Я даже несколько дней назад на бокс ходил. Но без этой штуки (Костомаров показал на протез - прим. ред.). Потому что все равно любая тренировка укрепляет ноги, руки и дух. Поэтому я всегда это делаю с удовольствием», - подчеркнул спортсмен.

Костомаров добавил, что после долгой комы и продолжительной реабилитации просто счастлив от того, что снова может водить машину, плавать, свободно передвигаться. Он поблагодарил своих близких за поддержку, а также врачей, которые ухаживали за ним долгое время.

Роман Костомаров попал в больницу в начале этого года с подозрением на пневмонию. Резкое прогрессирование заболевания заставило врачей ввести спортсмена в медикаментозную кому, а из-за сепсиса они приняли решение об ампутации обеих стоп, кисти правой руки и части левой. После возвращения в сознание Костомаров впал в затяжную депрессию. На помощь ему пришли психологи.

Домой олимпийский чемпион вернулся только летом. Процесс реабилитации серьезно затянулся, но уже в конце августа вместе с женой Оксаной Домниной Костомаров впервые появился на публике в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Публика встретила пару бурными овациями.