Конькобежец Алдошкин нашел потерянный паспорт

Так он прокомментировал публикацию Telegram-канала Mash, что Алдошкин обратился в полицию с заявлением о потере паспорта после перелета из Москвы в Сочи на сборы.

«Это какие-то протухшие новости. Алдошкин уже нашел паспорт», - заявил Гуляев.

Авторы публикации о пропаже паспорта отметили, что спортсмен мог пропустить следующий этап Кубка России. Но внутри страны при замене основного документа из-за потери или изношенности можно покупать билеты на все виды транспорта по заграничному паспорту.

Кроме серебряной медали Олимпийских игр, в активе 22-летнего Даниила Алдошкина есть бронзовая награда Кубка мира, звание чемпиона России, а также серебряная медаль первого этапа Кубка страны, где он стал вторым на дистанции в 5000 метров.