10 ноября 2023, 17:59

Конькобежец Алдошкин нашел потерянный паспорт

РИА «Новости»
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Сообщения о потере паспорта серебряным призером Олимпийских игр Даниилом Алдошкиным уже не актуальны. Спортсмен нашел утраченный документ. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

Так он прокомментировал публикацию Telegram-канала Mash, что Алдошкин обратился в полицию с заявлением о потере паспорта после перелета из Москвы в Сочи на сборы.

«Это какие-то протухшие новости. Алдошкин уже нашел паспорт», - заявил Гуляев.

Авторы публикации о пропаже паспорта отметили, что спортсмен мог пропустить следующий этап Кубка России. Но внутри страны при замене основного документа из-за потери или изношенности можно покупать билеты на все виды транспорта по заграничному паспорту.

Кроме серебряной медали Олимпийских игр, в активе 22-летнего Даниила Алдошкина есть бронзовая награда Кубка мира, звание чемпиона России, а также серебряная медаль первого этапа Кубка страны, где он стал вторым на дистанции в 5000 метров.

Спортсмены
10 ноября 2023, 11:54
Малкин получил по лицу от нападающего «Лос-Анджелес Кингз» во время матча НХЛ
РИА «Новости»
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Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе отправил в нокдаун игрока «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Потасовка произошла середине первого периода у ворот «пингвинов», сообщил «Р-Спорт».

В этом сезоне Малкин провел 12 матчей, записав на свой счет семь заброшенных шайб и шесть результативных передач.

В воскресенье, 12 ноября, «Питтсбург» встретится с «Баффало Сэйбрз». Матч начнется в 03:30 по московскому времени.

Изначально конфликт вспыхнул между Кемпе и защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом.

В происходящее вмешался Малкин, решив заступиться за Летанга, и ударил Кемпе по лицу. Тот нанес в ответ три удара, отправив россиянина в небольшой нокдаун.

Летанг и Кемпе в итоге получили по две минуты штрафа за грубое поведение. Нападающий «Кингз», помимо этого, получил еще две минуты за удар клюшкой. Малкин никаких штрафов не получил.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга».

Хоккей Евгений Малкин
10 ноября 2023, 07:04
Затягивание рассмотрения дела Валиевой раскритиковали в США
РИА «Новости»
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Затягивание рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой подорвало доверие спортсменов к антидопинговой системе и стало поражением для правосудия. Об этом заявил руководитель Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, его слова привело издание USA Today.

Слушание дела россиянки прошло в Спортивном арбитражном суде с 26 по 28 сентября. По их итогам CAS перенес рассмотрение на 9–10 ноября.

«Вся эта ситуация является пародией, которая существенно порвала доверие спортсменов к системе антидопинга. Американским спортсменов, которые ждут свои медали уже два года, не просто отказали в правосудии. Само правосудие как сущность потерпело поражение», - сказал Тайгарт.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу , об этом стало известно на следующий день после завершения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022, где российская команда одержала победу.

В ходе рассмотрения дела Валиева рассказала, что запрещенное вещество попало в ее организм с лекарство дедушки. Однако во Всемирном антидопинговом агентстве отметили, что спортсменка не предоставила никаких свидетельств в подтверждение своих слов.

Допинг Фигурное катание Камила Валиева
10 ноября 2023, 06:23
Российский хоккеист приблизился к уникальному рекорду в истории клуба НХЛ
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил серию матчей с результативными действиями в Национальной хоккейной лиги до 13.

В ночь на пятницу «Рейнджерс» проводили матч с «Миннесотой Уайлд» и одержали победу со счетом 4:1, россиянин отметился голом и результативной передачей.

Таким образом, Панарин продлил серию матчей в НХЛ подряд до 13. После начала регулярного сезона-2022/23 он отмечается очками в каждой игре.

Всего в активе россиянина 21 очко (семь заброшенных шайб и 14 результативных передач).

Рекордсменом «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии является Род Жильбер, который в сезоне-1972/73 отметился в 14 матчах подряд.

Перед началом сезоне издание The Atlethic включило Панарина в список хоккеистов уровня Сборной Всех Звезд. Он выступает в НХЛ с 2015 года.

НХЛ Хоккей
08 ноября 2023, 23:49
«Не знаю, жив ли он». Елена Вяльбе рассказала об отношениях с отцом-украинцем
РИА «Новости»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношениях с живущим на Украине отцом. В эфире телеканала «Россия 1» олимпийская чемпионка призналась, что давно не поддерживает отношения с родителем и даже не знает, жив ли он.

Вяльбе рассказала, что ее отец родился и живет на Украине. С матерью спортсменки мужчина расстался еще до рождения ребенка и не участвовал в ее воспитании.

Вяльбе призналась, что когда ей было 20 лет, она начала общаться с отцом, но в этих отношениях не было искренности.

«Я никогда не называла его папой. Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», - рассказала олимпийская чемпионка.

В мае Елена Вяльбе заявила, что не считает предателями россиян, которые решили сменить спортивное гражданство. По ее мнению, предательство - это слишком громкое слова, а эти люди, скорее всего, просто испугались.

Спортсмены Украина

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