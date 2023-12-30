Компания по уборке мусора подала в суд на футбольную школу Слуцкого

Компания направила в школу судебную претензию, но руководство проигнорировало письмо. По информации источника издания, выручка организации по уборке мусора за 2022 год составила 2,8 миллиарда рублей.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА в скором времени возглавит «Шанхай Шеньхуа». Он подписал с китайским футбольным клубом договор, который вступит в силу 1 января 2024 года.

Слуцкий в 2015–2016 годах тренировал российскую сборную, а ранее работал с ЦСКА. Также тренер работал с футбольными клубами «Рубин», «Крылья Советов», «Москва», возглавлял нидерландский «Витесс» и английский «Халл Сити».