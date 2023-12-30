30 декабря 2023, 10:12

Компания по уборке мусора подала в суд на футбольную школу Слуцкого

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Компания по уборке мусора «Ситиматик Волгоград» подала иск в суд из-за долгов спортивной школы футбольного тренера Леонида Слуцкого перед организацией. Задолженность составила 12 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Мутко против».

Компания направила в школу судебную претензию, но руководство проигнорировало письмо. По информации источника издания, выручка организации по уборке мусора за 2022 год составила 2,8 миллиарда рублей.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА в скором времени возглавит «Шанхай Шеньхуа». Он подписал с китайским футбольным клубом договор, который вступит в силу 1 января 2024 года.

Слуцкий в 2015–2016 годах тренировал российскую сборную, а ранее работал с ЦСКА. Также тренер работал с футбольными клубами «Рубин», «Крылья Советов», «Москва», возглавлял нидерландский «Витесс» и английский «Халл Сити».

ЦСКА Суд Школы Футбол Мусор
29 декабря 2023, 23:21
Роналдо подпишет контракт с «Ростовом»
Unsplash
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Полузащитник болгарского «Левски» Роналдо станет футболистом клуба «Ростов». Об этом рассказали журналисты «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока Хулио Сезара Гранху.

«Роналдо переходит в „Ростов“? Да, это правда. Срок контракта - 4,5 года», - подчеркнул Гранха.

Футболист провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Болгарии. Он забил четыре гола. Футбольный клуб «Ростов» занял 10-ю сточку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала в актив 21 очко.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее ответил на вопрос о лучших игроках первой части сезона РПЛ. Спортсмен отметил, что выбирать следует из тех, кто идет на первом месте. В связи с этим Аршавин назвал имена Кордобу и Сперцяна.

Первую строчку в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар» с 38 очками. На втором месте находится «Зенит» с 36 баллами, третье место заняло «Динамо».

Спортсмены Футбол
29 декабря 2023, 23:05
«Слезы потекли сами». Костомаров — о возвращении на лед
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не смог сдержать слез после возвращения на лед. О своих эмоциях во время выступления на шоу Ильи Авербуха фигурист рассказал в беседе с «Матч ТВ».

«Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался», - поделился спортсмен.

Он указал на поддержку зрителей - весь зал вставал и аплодировал. Костомаров отметил, что был счастлив выйти на лед при полном зале.

«В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить», - отметил спортсмен.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с подозрением на пневмонию. Врачи приняли решение об ампутации конечностей из-за развития некроза тканей. Фигуриста выписали из больницы в начале июля.

Впервые спортсмен вышел на лед 17 декабря. Он исполнил номер со своей партнершей Татьяной Навкой.

Илья Авербух сообщил, что Костомаров сам принял решение вернуться в профессию.

Спортсмены Больницы Илья Авербух Роман Костомаров
28 декабря 2023, 20:23
Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Pxhere
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Шахматистка Анастасия Боднарук стала чемпионкой мира по рапиду в Самарканде. Спортсменка рассказала, как ей удалось победить соперницу, сообщила Международная шахматная федерация (FIDE) в соцсети Х.

Россиянка обыграла на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру. В партиях с контролем времени Боднарук одержала волевую победу со счетом 2,5-1,5. Соперница проиграла последнюю партию из-за нехватки времени.

«Хампи играла лучше меня, но я была быстрее. И это был мой путь к успеху», - поделилась 31-летняя россиянка.

Ранее сообщалось, что восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Всемирной олимпиады, представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду. Спортсмен из РФ играл черными фигурами.

ЧМ по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд соревнований составляет один миллион рублей.

Спортсмены Россия
28 декабря 2023, 14:23
Мать Биды заявила, что у фехтовальщика было разрешение на выезд из страны
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Шпажист Сергей Бида хотел уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали. Об этом сообщила RT его мать — двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина.

Она отметила, что спортсмен состоял в рядах Росгвардии. Сергей пытался уволиться оттуда, однако ему отказали.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта», - сказала она.

По ее словам, списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Он их отправлял в Росгвардию и министерство обороны. В ведомстве их подписывали. У шпажиста было официально разрешение на выезд до конца 2023 года, заверила Гришина. Поэтому спортсмена не остановили на границе.

«Поэтому Сергей абсолютно не переживал», - подчеркнула мать Биды.

Она добавила, что Сергей собирался уехать за границу, сделать там операцию и, возможно, вернуться обратно.

Спортсмена и его супругу, фехтовальщицу Виолетту Бида, МВД объявило в розыск по статье Уголовного кодекса. Какой именно, в ведомстве не указали. Однако, по данным Telegram-канала Shot , их разыскивают за самовольное оставление места службы.

Шпажист Сергей Бида хотел уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали. Об этом сообщила RT его мать - двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина.

Спортсмены Росгвардия

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