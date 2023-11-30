Команду Нурмагомедова назвали способной захватить США

«Потому что поколение американцев состоит из трусливых идиотов», - заявил глава UFC.

Он призвал сравнить молодежь в США с подрастающим поколением из стран Ближнего Востока и России. По его словам, в этих государствах люди воспитаны по-другому, тогда как у американцев совсем другой менталитет. Мужчины в Соединенных Штатах с каждым днем становятся все женственнее, подчеркнул Уайт.

Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения.

Уход спортсмена из организации разбил сердце Уайта. Он признался, что его переполняли сильные эмоции. Глава UFC считает, что Хабиб мог сделать и предложить гораздо больше.