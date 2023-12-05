05 декабря 2023, 07:36

Команда Овечкина пропустила пять шайб в первом периоде матча НХЛ

РИА «Новости»
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Хоккеисты клуба «Вашингтон Кэпиталз» пропустили пять безответных шайб в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной».

За «Кэпиталз» выступает российский нападающий Александр Овечкин. После первого периода они проигрывали со счетом 0:5, дубль за «Аризону» оформил Ник Шмальц, еще по голу добавили Джейсон Цукер, Майкл Карконе и Логан Кули.

На счету россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 21 матч, пять голов и девять результативных передач.

Овечкин с 827 голами идет на втором месте в истории регулярных чемпионатов НХЛ по заброшенным шайбам. Лидирует легендарный канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. На третьем месте в списке расположился Гордии Хоу, который записал на свой счет 801 гол.

Ранее россиянин заявил, что он и канадец Сидни Кросби спасли НХЛ , когда заокеанская лига столкнулась с трудностями.

Хоккей Александр Овечкин
05 декабря 2023, 08:09
Кучеров и Василевский блистали в победном матче «Тампы» против «Даллас Старз»
НХЛ
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:0. В составе команды из Тампы отметились россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, написал РИА Спорт.

На свой счет по шайбе записали Никита Кучеров, Люк Гленденинг, дубль оформил Энтони Сирелли. Российский форвард также сделал результативный пас. В текущем сезоне Кучеров сохраняет звание лучшего бомбардира, в 25 матчах он забросил 16 шайб и сделал 26 передач.

Голкипер Андрей Василевский провел «сухой» матч (отразил 25 бросков по воротам), не дав противнику возможность забросить ни одной шайбы. Он признан второй звездой матча. Для россиянина это уже 33-й шатаут в спортивной карьере. По числу «сухих» матчей Василевский считается рекордсменом «Тампы».

В число тех, кто отличился в матче против «Даллас Старз», также оказался российский защитник Михаил Сергачев. Он отметился одним ассистом.

В ноябре Кучерова признали звездой дня в НХЛ. Он забросил две шайбы и сделал четыре передачи в матче против «Каролины».

НХЛ Хоккей
04 декабря 2023, 14:19
Глава РПЛ объяснил, почему в Москве не перенесли матч ЦСКА — «Ростов»
РИА «Новости»
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Генеральный директор Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил мнение, что встречу 17-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и «Ростовом» было бы лучше провести в другой день в связи со снегопадом. При этом он отметил, что Лига не наделена полномочиями переносить матчи. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова главы РПЛ.

Матч, который состоялся в Москве в условиях сильного снегопада и завершился победой хозяев со счетом 2:0, стал причиной критики со стороны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Он посчитал, что игру стоило провести в другой день и назвал матч «убийством футбола».

Глава РПЛ согласился с ним, однако отметил, что, согласно действующим правилам, итоговое решение о проведении матча принимает судья.

«Моя точка зрения была такая, что лучше было бы сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить», - сообщил Алаев.

Он подчеркнул, что видел такое решение более разумным, несмотря на возможные трудности для болельщиков и необходимость для «Ростова» остаться в Москве еще на день. Алаев сравнил сложившуюся ситуацию с матчем в Воронеже, где приняли решение отложить игру для очистки поля.

«У лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение», - добавил глава РПЛ.

При этом спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал РИА «Новости » о попытках Алаева переубедить главного арбитра Рафаэля Шафеева перенести игру на другой день.

На условия игры также пожаловался полузащитник «Ростова» Даниил Уткин.

Футбол Москва 2023
04 декабря 2023, 07:58
Левандовский может покинуть «Барселону» досрочно
РИА «Новости»
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Польский нападающий Роберт Левандовский может уйти из испанской «Барселоны» досрочно. Об этом сообщило издание Sport.es.

Согласно информации источника, в контракте футболиста есть пункт, по которому руководство каталонцев имеет право расторгнуть трудовое соглашение, если Левандовский сыграет менее 55% от всех матчей в сезоне-2023/24.

В текущем сезоне поляк принял участие в 17 матчах за «сине-гранатовых», забил восемь мячей и четыре раза ассистировал партнерам. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Левандовский выступает за «Барселону» с лета 2022 года , вместе с командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее поляк с 2014 года играл в составе мюнхенской «Баварии», восемь раз выиграл чемпионат Германии и одержал победу в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.

Футбол
04 декабря 2023, 06:52
Российский хоккеист Артемий Панарин стал первой звездой матча НХЛ
Unsplash
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Матч регулярного чемпионата НХЛ окончился для «Нью-Йорк Рейнджерс» победой над «Сан-Хосе Шаркс». Нападающий хозяев родом из России Артемий Панарин получил титул первой звезды встречи, сообщило РИА «Новости».

Игра прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:5. Артемий Панарин провел на льду 19 минут 15 секунд, забросил три шайбы, сделал голевую передачу и набрал четыре очка. Он оформил пятый за карьеру хет-трик в чемпионатах НХЛ и стал звездой матча. По количеству четырехочковых хоккеист сравнял счет с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом и обошел форварда «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна.

Второй звездой матча признали форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мику Зибанежада, на счету которого два очка - по одной шайбе и передаче. Третью строчку занял нападающий той же команды Винсент Трочек с двумя передачами.

В конце ноября российские хоккеисты Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко забили четыре шайбы в матче «Коламбус Блю Джекетс» против «Бостон Брюинз». Они поставили новый рекорд.

НХЛ Хоккей Артемий Панарин

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