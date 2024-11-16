16 ноября 2024, 10:01

Команда Косова в матче с Румынией ушла с поля из-за провокаций фанатов

Global Look Press
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Футбольная сборная Косова досрочно ушла с поля в конце матча Лиги наций УЕФА с командой Румынии. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Игра проходила в Бухаресте. При счете 0:0 в компенсированное ко второму тайму время косовские спортсмены отказались продолжать матч из-за провокационно ведущих себя румынских болельщиков. Фанаты кричали, показывали сербские флаги и кидали на поле мелкие предметы.

Аналогичная ситуация происходила в прошлом году, когда прервался матч Румыния - Косово в рамках отборочного турнира Евро‑2024. В итоге в УЕФА наказали румынскую сборную игрой без зрителей.

Ранее Румыния впервые с 2003 года разгромила украинскую команду на Евро-2024. Румынские футболисты одержали победу со счетом 3:0, встреча проходила в Германии. Мячи в ворота противника забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. Также двумя результативными передачами отличился вингер Деннис Ман.

Косово Фанаты Румыния
16 ноября 2024, 10:31
Тайсон пообещал не уходить из бокса после проигрыша Полу
Global Look Press
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Американский боксер Майк Тайсон признался, что не планирует уходить из бокса, несмотря на проигрыш блогеру Джейку Полу. В эфире Netflix он заверил, что это был не последний его бой.

Легендарный боксер не исключил, что его следующим противником станет брат блогера - Логан Пол.

«Все будет зависеть от ситуации. Возможно, [вызову на бой] его брата», - отметил Тайсон.

Железный Майк назвал Джейка Пола сильным противником, который заслуживает уважения, и заявил, что счастлив от того, как выступил на ринге.

«Трудный бой, он хороший боец», - добавил боксер.

Проходивший на арене «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне бой 27-летнего Пола и 58-летнего Тайсона закончился со счетом 79-73 и продлился восемь раундов. За свою спортивную карьеру легендарный Железный Майк проиграл семь раз при 50 одержанных победах.

Блогер и профессиональный боксер Пол выиграл 11 боев и потерпел одно поражение. Ради эффектного появления он подъехал на схватку с Тайсоном на зеленой бутафорской машине.

США Бокс Блогеры Майк Тайсон
16 ноября 2024, 08:47
Майк Тайсон проиграл Джейку Полу
Global Look Press
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Легендарный американский боксер Майк Тайсон проиграл бой с блогером и актером Джейком Полом. Об этом сообщил «Чемпионат».

Судьи единогласно присудили победу Полу после восьми раундов. Поединок прошел в Арлингтоне со счетом 79-73. Эта победа стала для блогера и боксера Пола одиннадцатой. За свою профессиональную карьеру он потерпел одно поражение.

Для Тайсона проигрыш стал седьмым по счету. За карьеру он выиграл 50 боев, в44 из которых были нокауты.

На поединок Пол прибыл эффектно - на бутафорской зеленой машине. Поклонники бокса ждали бой с нетерпением и гадали, кто в итоге одержит победу. Чемпионка Европы, мастер спорта по тайскому боксу и рефери Виктория Кувикина рассказала, что у Тайсона было преимущество из-за богатого опыта.

США Бокс Майк Тайсон
11 ноября 2024, 14:53
«Есть некоторые подвижки». Депутат не исключил возвращение пива на футбольные стадионы
РИА «Новости»
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Парламентарии могут разработать проект закона о снятии запрета на употребление пива на футбольных стадионах, но эта инициатива пока находится на стадии обсуждения. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Об этом рано говорить. <…> Возьмите паузу», - отметил он.

По его словам, о возможности снятия запрета депутаты пока ничего не решили. О будущем инициативы станет известно как минимум через неделю, добавил Свищев. Также парламентарий удивился, что в Сети уже появилась информация о возможной отмене запрета.

«Мне пока нечего даже говорить. Я обалдеваю, кто там закидывает информацию. Мы действительно ведем переговоры, действительно, там есть некоторые подвижки. Неделя мне еще нужна, чтобы я со всеми все проговорил», - объяснил он.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» раскритиковало необходимость оформлять специальный электронный паспорт для посещения всех матчей РПЛ. Они назвали введенную в 2022 году систему Fan ID убийцей футбола.

Спортсмены Футбол Депутаты
10 ноября 2024, 07:39
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола
РИА «Новости»
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 31 гола отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

В гостевой встрече с «Сент-Луисом» столичный клуб одержал победу со счетом 8:1. На счету Овечкина две заброшенных шайбы, его признали лучшим игроком матча.

Для россиянина игра с «Блюз» стала 175-й в заокеанской карьере, в которых он набирал как минимум две шайбы. По этому показателю Овечкин также уступает лишь Гретцки, в активе которого таких матчей 189.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 14 матчах и набрал 18 (10 8) очков.

Ранее Овечкин объявил о запуске программы «Великая погоня за добром» для помощи нуждающихся. Он будет перечислять по миллиону рублей в благотворительный фонд , пока не достигнет рекорда Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

НХЛ Александр Овечкин

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