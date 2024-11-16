Команда Косова в матче с Румынией ушла с поля из-за провокаций фанатов

Игра проходила в Бухаресте. При счете 0:0 в компенсированное ко второму тайму время косовские спортсмены отказались продолжать матч из-за провокационно ведущих себя румынских болельщиков. Фанаты кричали, показывали сербские флаги и кидали на поле мелкие предметы.

Аналогичная ситуация происходила в прошлом году, когда прервался матч Румыния - Косово в рамках отборочного турнира Евро‑2024. В итоге в УЕФА наказали румынскую сборную игрой без зрителей.

Ранее Румыния впервые с 2003 года разгромила украинскую команду на Евро-2024. Румынские футболисты одержали победу со счетом 3:0, встреча проходила в Германии. Мячи в ворота противника забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. Также двумя результативными передачами отличился вингер Деннис Ман.