Кокорин отдал голевой пас в матче Лиги Европы против «Рейнджерс»

Кокорин сделал три результативных действия в пяти матчах турнира: забил год в ворота «Спарты» и испанского «Бетиса». Однако шансы попасть в плей-офф кипрский клуб потерял. Команда со своими четырьмя очками занимает последнее место в своей группе в Лиге Европы. «Рейнджерс» в четырех матчах набрал семь очков и остается на втором месте турнирной таблицы своей группы.

«Арис» арендовал Кокорина у итальянской команды «Флорентина» на один сезон. Соглашение будет действовать до конца июня. В прошлом сезоне российского спортсмена уже признали лучшим игроком чемпионата Кипра.

Матч «Рейнджерс» и «Арис» состоялся в шотландском городе Глазго. Нападающий «Ариса» Шави Бабика с передачи Кокорина отличился в первом тайме, на 28-й минуте.