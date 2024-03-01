01 марта 2024, 11:59

Код победителя. Финал «Игр будущего» по спортивному программированию прошел в Казани

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В IT-парке имени Башира Рамеева в Казани 29 февраля состоялся финал дисциплины «ИНТЕРРОС Спортивное программирование» в рамках «Игр будущего». Масштабный международный турнир на стыке классического спорта и виртуального пространства стал первыми и уникальными в своем роде фиджитал-соревнованиями.

Спонсором дисциплины стал генеральный партнер «Игр будущего», крупнейшая инвестиционная компания страны «Интеррос», известная своим интересом к самым современным технологиям. А призовой фонд финала составил 300 тысяч долларов.

Гендиректор компании Сергей Батехин отметил, что турнир стал не только одним из главных спортивных событий года, но и ярким примером технологического лидерства России. Он показал стремительное развитие инноваций, искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Все это в большей степени уже стало частью повседневной жизни людей.

Программист Хорхе Алехандро Пичардо Каберра заметил, что в последнее время на Кубе идет активное развитие IT-сферы. С ней, по его словам, связывают жизнь все больше молодых людей.

«Надеюсь, мое участие в „Играх будущего“ поможет привлечь внимание к нашей дисциплине, и в следующем году на соревнования приедет больше кубинцев. А сами Игры станут популярнее и влиятельнее», - выразил он надежду.

Второй раунд встретил участников еще более сложными задачами. Им предстояло при помощи кода высчитать количество возможных вариантов в уравнении, предложить все возможные решения для игр при определенных условиях и решить сложную геометрическую загадку.

Лидеры предыдущего раунда уже в первый час решений вновь поднялись на верхние строчки турнирной таблицы. Кому-то из спортсменов удалось справиться только с одной-двумя задачами, другие последовательно решали одну за другой. А некоторые задачи пришлось вовсе отложить из-за того, что они требовали больше времени и внимания, и сосредоточится сначала на более простых головоломках.

В турнире победил Федор Ромашов. Он уже выиграл множество российских олимпиад и первенств по программированию и стал первым и единственным из всех участников, кто решил 11 задач второго раунда.

Дубинин заметил, что в жюри и число тех, кто составлял задачи, вошли профессоры и преподаватели ведущих вузов России и других стран.

«За последние 23 года Россия порядка 16 или 17 раз становилась чемпионом мира в студенческих соревнованиях по спортивному программированию, и много где у нас даже внутренняя конкуренция выше внешней», - обратил он внимание.

Бороться за победу вышли 50 программистов из 27 стран мира. На каждый из двух туров состязаний им отвели по пять часов. Время выделили на решение 12 задач и создание алгоритмического кода. Для их решения спортсмены использовали языки C/C++, C#, Pascal, Python и Java. Важно было написать код быстрее остальных и с наименьшим количеством ошибок.

Серебро в дисциплине «ИНТЕРРОС Спортивное программирование» завоевал Александр Бабин, бронзу - Кирилл Кудряшов. Оба россиянина справились с девятью задачами из предложенных 12.

Спортивное программирование признали в России видом спорта в 2022 году. Благодаря этому виду деятельности разработчики совершенствуют свои навыки, развивают внимательность, стрессоустойчивость и тайм-менеджмент.

Талантливый спортсмен с высокой долей вероятности станет или уже является ценным IT-сотрудником для любой крупной компании. Навыки спортивных программистов особенно ценят в биржевой аналитике, алгоритмической торговле, банковской отрасли, финтехе и других отраслях.

После первого раунда вперед вырвались спортсмены из НИУ ВШЭ Федор Ромашов и Александр Бабин: каждый из них решил по 11 и 12 задач соответственно. Еще пять спортсменов из России и один кубинский программист поделили третью строку предварительного рейтинга после первого дня.

Российский разработчик «Рексофт» подготовил для победителя турнира памятный трофей и специальный приз - тур на двоих на легендарный космодром Байконур, символ российского научного прогресса и достижений.

Программист и эксперт по спортивному программированию Иван Дубинин назвал соревнования интересными и увлекательными.

Ромашов признался, что не рассчитывал на выигрыш. Теперь молодому человеку предстоит решить, кого взять с собой на Байконур.

«Но это интересно и неожиданно, я на самом деле удивлен», - сказал он.

«Игры будущего»
01 марта 2024, 11:34
Рекордное погружение петербурженки в ледяную воду Байкала сняли на видео
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Мария Ольшевская из Санкт-Петербурга поставила рекорд России по подледному фридайвингу. Они нырнула на 40 метров в озеро Байкал чуть более чем за одну минуту. Видео погружения показала Федерация фридайвинга.

Погружение прошло 29 февраля на открытии фестиваля подледного фридайвинга. Температура воздуха на льду опустилась до -20 градусов, воды - 2 градуса. Мария Ольшевская нырнула на 40 метров с задержкой дыхания без гидрокостюма под наблюдением комиссии и многочисленных журналистов. Доказательством рекорда стала белая карточка - женщина подняла ее на поверхность через одну минуту 20 секунд.

«С 2020 года я потихонечку занимаюсь ледяной водой. <…> Время, которое мы проводим во время глубинных ныряний, не имеет значения. У нас это не засекается. Важно только достигнуть заявленной глубины и вернуться на поверхность, выполнить протокол», - рассказала спортсменка.

На ее счету рекорд Гиннесса по задержке дыхания в ледяной воде. Мария Ольшевская занималась шесть раз в неделю, чтобы поставить новый максимум. Трижды в неделю она ходила в бассейн, дважды - в тренажерный зал, с осени по весну спортсменка плавала в проруби. Перед поездкой на Байкал она несколько раз погружалась на глубину в Ленинградской области.

Осенью фридайвер Алексей Молчанов поставил рекорд России по погружению за пределами Северного полярного круга. Он нырнул в Норильске.

Санкт-Петербург Спортсмены Иркутская область Рекорды Книга рекордов Гиннесса
01 марта 2024, 10:14
Прокуратура Нидерландов не подтвердила задержание Промеса в ОАЭ
Global Look Press
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В прокуратуре Нидерландов отреагировали на информацию о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, заявив, что они не были в курсе задержания футболиста. Слова пресс-секретаря отдела прокуратуры по апелляции Туши Эссед передало РИА «Новости».

«Мы слышали сообщения об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов мы не можем подтвердить эти сообщения», - сообщил собеседник.

Накануне легионера не пустили в самолет из Дубая в Москву. Его задержали на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум. Несколько часов он провел в отделении полиции.

По информации издания « Спорт-экспресс », футболист должен был вылететь в Россию ближе к ночи. В субботу, 2 марта, московский клуб сыграет на выезде против «Зенита».

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила , что «Спартак» пока не обращался в ведомство из-за произошедшего.

В середине февраля Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита футболиста подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.

Задержания Спортсмены Футбол ОАЭ Нидерланды
29 февраля 2024, 18:49
Футболиста «Спартака» Промеса задержали в дубайском аэропорту
Global Look Press
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Футболист московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург. Его задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту Аль-Мактум. Он уже несколько часов находится в отделении полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В ОАЭ футболист был на сборах «Спартака». По плану команда должна была вернуться в Санкт-Петербург сегодня. Однако на борт сели все, кроме Промеса. Причина задержания пока неизвестна.

По информации издания « Спорт-экспресс », футболист вылетит в Россию сегодня ближе к ночи. В субботу, 2 марта, московский клуб сыграет на выезде против «Зенита».

В середине февраля Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита Промеса подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.

Санкт-Петербург Задержания Спартак Футбол ОАЭ
29 февраля 2024, 18:27
Апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой подали в суд Швейцарии
Global Look Press
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В Верховный суд Швейцарии подали апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации сроком на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил «Чемпионат».

CAS принял решение об отстранении Валиевой 29 января. Ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. У россиянки забрали золото ОИ-2022. В начале февраля суд опубликовал материалы, связанные с этим делом.

Оказалось, что в пробе спортсменки нашли вещество триметазидин. Его применение запрещено, поскольку препарат улучшает работу сердца.

Валиева утверждала, что триметазидин попал в ее организм случайно. По словам фигуристки, она съела приготовленный дедушкой десерт, который лежал на доске, где пенсионер измельчал свои таблетки для сердца. Однако такое объяснение не удовлетворило CAS.

Фигурное катание Суд Камила Валиева Швейцария

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