Клопп уйдет с поста главного тренера «Ливерпуля»

«Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал», - сказал Клопп.

По его словам, уход из клуба - решение, которое 56-летний тренер должен был принять. Клопп признался, что у него заканчивается энергия. Как уточнил тренер, он уже не может выполнять работу в полном объеме.

Вместе с ним из клуба уходят его помощники и тренер по развитию. Юрген Клопп возглавляет английскую команду с осени 2015 года.

В начале января стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Египетский форвард уж согласовал новые условия соглашения.