КДК РФС оштрафовал Дзюбу и Карпина

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Также за выход из технической зоны оштрафовали и старшего тренера «Локомотива» Олега Левина (на 10 тысяч рублей), а футбольному клубу «Локомотив» назначили штраф 50 тысяч рублей за массовый выход.

Кроме того, КДК оштрафовал на 30 тысяч рублей главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за выход за пределы технической зоны в матче того же тура с московским ЦСКА. Это нарушение - уже шестое для Карпина в текущем сезоне, отметил ТАСС.

Московский «Спартак» оштрафовали на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений во время игры со столичным «Динамо».

Григорьянц добавил, что «Локомотив» также оштрафовали на 20 тысяч рублей за выход представителей клубного СМИ на футбольное поле сразу после игры с сине-бело-голубыми.

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