«Каждая игра давалась тяжелее». Экс-тренер киевского «Динамо» Луческу объяснил решение завершить карьеру

«Мне было очень сложно пережить все это время. <…> Боевые действия, отсутствие болельщиков, эти минуты молчания перед каждой игрой. <…> Каждая игра мне давалась тяжелее и тяжелее», - процитировало его издание Sport24.

Выступая на пресс-конференции после матча 13-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Шахтером» (0:1), Луческу выразил уверенность в том, что будущее есть «и у „Динамо“, и у Украины». Он признался, что с годами стал сентиментальнее и постоянно «думал о тех людях, которые погибают».

Мирча Луческу отметил, что место тренера теперь стоит занять кому-то помоложе, а для него пришло время «пожертвовать собой» и уйти в отставку, «чтобы взять на себя ответственность за последние результаты».

Бывший тренер поблагодарил украинский футбол за «прекрасные 15 лет», пожелал ему и стране мира и счастливого будущего.