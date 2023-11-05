«Каждая игра давалась тяжелее». Экс-тренер киевского «Динамо» Луческу объяснил решение завершить карьеру
Бывший тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу в свои 78 лет решил завершить карьеру из-за переживаний по поводу боевых действий. По его словам, мысли о погибающих воинах «сложно совмещать с футболом».
«Мне было очень сложно пережить все это время. <…> Боевые действия, отсутствие болельщиков, эти минуты молчания перед каждой игрой. <…> Каждая игра мне давалась тяжелее и тяжелее», - процитировало его издание Sport24.
Выступая на пресс-конференции после матча 13-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Шахтером» (0:1), Луческу выразил уверенность в том, что будущее есть «и у „Динамо“, и у Украины». Он признался, что с годами стал сентиментальнее и постоянно «думал о тех людях, которые погибают».
Мирча Луческу отметил, что место тренера теперь стоит занять кому-то помоложе, а для него пришло время «пожертвовать собой» и уйти в отставку, «чтобы взять на себя ответственность за последние результаты».
Бывший тренер поблагодарил украинский футбол за «прекрасные 15 лет», пожелал ему и стране мира и счастливого будущего.