05 ноября 2023, 10:55

«Каждая игра давалась тяжелее». Экс-тренер киевского «Динамо» Луческу объяснил решение завершить карьеру

РИА «Новости»
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Бывший тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу в свои 78 лет решил завершить карьеру из-за переживаний по поводу боевых действий. По его словам, мысли о погибающих воинах «сложно совмещать с футболом».

«Мне было очень сложно пережить все это время. <…> Боевые действия, отсутствие болельщиков, эти минуты молчания перед каждой игрой. <…> Каждая игра мне давалась тяжелее и тяжелее», - процитировало его издание Sport24.

Выступая на пресс-конференции после матча 13-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Шахтером» (0:1), Луческу выразил уверенность в том, что будущее есть «и у „Динамо“, и у Украины». Он признался, что с годами стал сентиментальнее и постоянно «думал о тех людях, которые погибают».

Мирча Луческу отметил, что место тренера теперь стоит занять кому-то помоложе, а для него пришло время «пожертвовать собой» и уйти в отставку, «чтобы взять на себя ответственность за последние результаты».

Бывший тренер поблагодарил украинский футбол за «прекрасные 15 лет», пожелал ему и стране мира и счастливого будущего.

Футбол Киев Украина
04 ноября 2023, 23:43
Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Бразилии «Формулы-1»
pxhere.com
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Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл спринт на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бразилии. Соревнования прошли в Сан-Паулу.

Гонщик одержал победу в седьмом спринте из 12 в истории «Формулы-1». На втором месте оказался британец Ландо Норрис из McLaren, третье место досталось партнеру нидерландца по команде Серхио Пересу.

Гран-при Бразилии является последним этапом текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Основное состязание состоится 5 ноября и начнется в 20:00.

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики и установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед за сезон. Второе место занял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, третье - пилот Ferrari Шарль Леклер. Состязание прошло на автодроме имени братьев Родригес.

Спортсмены Бразилия Машины
04 ноября 2023, 22:03
«Зенит» разгромил «Балтику» и стал лидером РПЛ
pxhere.com
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Команда «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил корреспондент Lenta.ru.

Игра состоялась на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Северной столицы. На 63-й минуте встречи гол забил нападающий Иван Сергеев. Преимущество команды на 77-й минуте увеличил форвард Матео Кассьерра.

После 14 матчей «Зенит» с 29 очками стал лидером в турнирной таблице РПЛ. Балтика оказалась на предпоследнем 15 месте с 11 баллами. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 11 ноября. «Балтика» в этот же день встретится с «Пари Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сразится на поле с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Матчи запланированы на 28–30 ноября 2023 года и 12–13 марта 2024-го.

ФК Зенит Футбол
04 ноября 2023, 20:47
Защитник «Факела» получил перелом скулы после удара в голову
РИА «Новости»
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Футболиста воронежского «Факела» Федора Кудряшова заменили после столкновения с нападающим грозненского «Ахмата» Мохамедом Конате. Спортсмен получил удар плечом в голову от соперника на 55-й минуте игры, после чего упал на газон. Кудряшову потребовалась помощь врачей, у него диагностировали перелом, сообщили в пресс-службе команды.

«Диагноз подтвердился - у Федора Кудряшова перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трех недель», - написали в Telegram-канале.

Во время матча также заменили Сергея Брызгалова и Хызыра Аппаева из-за болевых ощущений в области коленного сустава. Игра «Факела» с «Ахматом» закончилась победой воронежцев. Счет матча - 2:1.

Ранее защитник воронежского «Факела» Федор Кудряшов оценивал шансы клуба остаться в Российской премьер-лиге. Он был уверен, что ФК начнет стабильно набирать очки в чемпионате.

Спортсмены Больницы Футбол
04 ноября 2023, 13:25
Романа Ротенберга дисквалифицировали за критику судей
РИА «Новости»
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Главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч регулярного чемпионата за критику судей после игры с омским «Авангардом». Об этом сообщили на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла 2 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Нападающий СКА Иван Зинченко подрался с хоккеистом «Авангарда» Марком Вербой в начале второго периода.

Ротенберг заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду». В КХЛ подчеркнули, что главный тренер СКА допустил публичные комментарии в отношении судейства матча, что является нарушением спортивного регламента.

«На клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», - говорится в сообщении.

После драки Зинченко и Вербы главный тренер СКА заявил, что спортсмен петербургского клуба серьезно пострадал. По его словам, Зинченко не помогли, когда тот лежал без сознания, а Верба продолжал его избивать.

Драки Хоккей

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