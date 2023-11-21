Казахстан потерял шансы на прямой выход на Евро-2024

Встреча прошла в Словении и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У Казахстана отличился Рамазан Оразов, у словенцев забили Беньямин Шешко и Беньямин Вербич.

Словения финишировала на втором месте в отборочной группе Н с 22 очками и завоевала путевку на чемпионат Европы, тогда как казахская сборная заняла третью строчку с 18 очками.

Теперь у Казахстана, который возглавляет российский специалист Магомед Адиев, будет шанс пробиться на Евро-2024 в стыковых матчах, это право сборная завоевала благодаря победе в своей группе в Лиге наций УЕФА.

В понедельник сборная России в Волгограде сыграла с командой Кубы в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу российских футболистов.