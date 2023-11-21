21 ноября 2023, 07:43

Казахстан потерял шансы на прямой выход на Евро-2024

РИА «Новости»
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Сборная Казахстана по футболу проиграла Словении в гостевом матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Встреча прошла в Словении и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У Казахстана отличился Рамазан Оразов, у словенцев забили Беньямин Шешко и Беньямин Вербич.

Словения финишировала на втором месте в отборочной группе Н с 22 очками и завоевала путевку на чемпионат Европы, тогда как казахская сборная заняла третью строчку с 18 очками.

Теперь у Казахстана, который возглавляет российский специалист Магомед Адиев, будет шанс пробиться на Евро-2024 в стыковых матчах, это право сборная завоевала благодаря победе в своей группе в Лиге наций УЕФА.

В понедельник сборная России в Волгограде сыграла с командой Кубы в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу российских футболистов.

Футбол
20 ноября 2023, 21:22
Сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче
РИА «Новости»
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Сборная России крупно обыграла команду Кубы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 8:0.

Матч прошел на стадионе чемпионата мира-2018 в Волгограде, который заполнили 45 тысяч болельщиков.

В составе российской команды голами отметились Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30), Антон Миранчук (34), Александр Сильянов (55), Александр Соболев (66), Данил Пруцев (68), Никита Кривцов (74) и Андрей Мостовой (78). Также на 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал пенальти.

Это была первая очная игра национальных команд в истории. Сборная СССР встречалась с «островитянами» на Олимпийских играх в 1980 году и победила со счетом 8:0.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в 2023 году. Ранее россияне в товарищеских матчах обыграли Ирак (2:0) и Камерун (1:0), а также сыграли вничью с Египтом (2:2), Катаром (1:1) и Кенией.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.

Куба Футбол Сборная России по футболу
20 ноября 2023, 19:38
Пятнадцатилетний футболист «Арсенала» забил 10 мячей за один матч
Global Look Press
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Юный форвард академии лондонского «Арсенала» Чидози Оби-Мартин отправил 10 голов в ворота молодежной команды «Ливерпуля» в ходе чемпионата молодежной Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча между командами завершилась победой лондонцев со счетом 14:3, сообщил «Спорт-экспресс».

За время матча 15-летний Оби-Мартин забил 10 голов. В общей сложности в текущем сезоне нападающий канониров провел пять матчей в молодежной АПЛ и отметился 13 забитыми мячами. Оби-Мартин участвовал в тренировках с основным составом «Арсенала».

Основная команда «Арсенала» после 12 матчей АПЛ, набрала 27 очков и разделила второе место в турнирной таблице с «Ливерпулем». На первой строчке - «Манчестер Сити», у этого клуба на одно очко больше.

В минувшем туре «Арсенал» одержал победу над «Бернли» со счетом 3:1. Голами отметились Леандро Троссар, Вильям Салиба и Александр Зинченко. В следующем туре команде предстоит встретиться с «Брентфордом».

Накануне сборная Сербии сыграла с командой Болгарии со счетом 2:2 и вышла в финал чемпионата Европы по футболу 2024 года. Квалификационная встреча состоялась в Лесковаце.

Спортсмены Футбол
19 ноября 2023, 23:52
Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде
pxhere.com
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Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) пожизненно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренерской деятельности. Об этом сообщил адвокат Эмир Краун в соцсети Х.

Саади постоянно проживает в Канаде с 1991 года. Ограничения со стороны Gymnastics Canada включают запрет на любую деятельность, связанную с организацией, в том числе тренерство, постановку программ, судейство и волонтерство.

В 2020 году против Саади подали жалобу, в которой тренера обвинили в эмоциональном и психологическом насилии, поощрении расстройств пищевого поведения и публичном унижении спортсмена из-за его веса. Ее отстранили до окончания расследования.

Ранее переехавший в Канаду российский хоккеист Валентин Жугин рассказал, что в этой стране к нему отнеслись нормально. Спортсмен отметил, что не почувствовал никакого негатива в свой адрес.

Весной 2023 года посольство РФ в Канаде посоветовало россиянам не ездить в североамериканское государство из-за участившихся случаев дискриминации. Сообщалось, что там зафиксировали случаи физической расправы над россиянами.

Спортсмены Канада
19 ноября 2023, 22:48
Теннисист Джокович в рекордный седьмой раз победил в Итоговом турнире ATP
РИА «Новости»
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Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл теннисиста Янника Синнера из Италии в заключительной встрече Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Матч прошел в итальянском Турине.

Игру завершили со счетом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. На групповой стадии победил Синнер с результатом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Уже в седьмой раз Джокович выиграл Итоговый турнир ATP, его прозвали рекордсменом состязаний по этому показателю. Серб побил рекорд швейцарца Роджера Федерера, который шесть раз побеждал в турнире.

Ранее Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне в стартовом матче Итогового турнира ATP со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. Матч между теннисистами продолжался три часа и шесть минут. В итоге спортсмен из Сербии гарантировал себе статус первой ракетки мира в 2023 году.

В июле этого года с сербским теннисистом случилось неприятное происшествие. Мужчине пришлось заплатить штраф в размере восьми тысяч долларов из-за его излишней эмоциональности. После поражения в финале Уимблдона Джокович сломал ракетку. В итоге его оштрафовали за порчу спортивного инвентаря.

Теннис

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