03 декабря 2023, 17:22

Карпин жестко высказался о решении провести матч ЦСКА — «Ростов» во время снегопада

РИА «Новости»
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Решение провести матч между ЦСКА и «Ростовом» приняли люди, которые хотят «убить футбол». Сильный снегопад является серьезной причиной для переноса игры. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

«Я до игры все сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть дебилом, чтобы принимать решение тут играть», - отметил он.

Тренер добавил, что ранее специально приняли переход на систему «осень-весна», позволяющий избежать непогоды. Он напомнил, что решение о матче ЦСКА - «Ростов» даже не согласовали с ним.

«Спросите его (судью - прим. ред.), о чем он вообще думал… Это убийство футбола. У нас в России футбол и так себе, честно говоря», - признался Карпин.

Ранее полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировал матч на заснеженном поле. По его словам, из-за снегопада резко ухудшилась видимость, что сильно мешало во время игры. Он заявил, что такие состязания - это «не футбол».

ЦСКА Футбол
03 декабря 2023, 17:01
«Это не футбол». Полузащитник «Ростова» Уткин — о матче против ЦСКА в снегопад
РИА «Новости»
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в беседе с «Матч ТВ» отметил, что игра против ЦСКА в снегопад — «не футбол». Он пожаловался на то, что ему в глаза летит снег.

«Я считаю, это не футбол, все. <…> Снег в глаза летит, я ничего не вижу в принципе», - заявил футболист в перерыве после первого тайма 17-го тура МИР РПЛ.

Пока ЦСКА обыгрывает «Ростов» со счетом 1:0. Игра в Москве состоялась и началась в запланированное время, несмотря на непогоду. Нападающий ЦСКА реализовал пенальти на четвертой минуте.

На вопрос журналиста о том, чего не хватило «Ростову», чтобы забить мяч в ворота, Уткин ответил: «Не знаю, не видел», пояснив, что ему мешал снег. Исправить ситуацию, по его мнению, можно, если «забить гол и дальше играть», хотя «игрой это тяжело назвать».

Ранее главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин назвал состязания с ЦСКА в сильный снегопад «бессмысленной» и пояснил, что в этих условиях они неминуемо превратятся в игру «бей-беги».

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в беседе с «Матч ТВ» отметил, что игра против ЦСКА в снегопад - «не футбол». Он пожаловался на то, что ему в глаза летит снег.

ЦСКА Спортсмены Футбол Снегопад
03 декабря 2023, 16:14
Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Кубке России
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 20 километров классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Мероприятие прошло в Тюмени, сообщило издание Sport24.

Спортсмен прошел дистанцию за 57 минут 15,9 секунды. На втором месте оказался Илья Семиков с отставанием в 2,2 секунды. Третьим стал Алексей Червоткин.

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Чусовом Пермского края с 9 по 12 декабря.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии до следующего уведомления.

Ранее стало известно, что белорусских атлетов допустили к участию во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Мероприятие пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.

Спортсмены Россия
03 декабря 2023, 16:09
Ковальчук сыграет за «Спартак» в матче КХЛ
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук проведет свою первую после возвращения игру за «Спартак». В матче КХЛ 24 декабря он выйдет на лед против пекинского «Куньлунь Ред Стар», рассказал РИА «Новости»председатель попечительского совета московского хоккейного клуба Александр Якушев.

Встреча пройдет на малой спортивной арене «Лужники» в Москве. Ковальчук оставался без клуба с весны 2021 года, последним был омский «Авангард». Однако недавно появились новости, что он подпишет контракт с красно-белыми.

Илья Ковальчук - российский хоккеист, левый нападающий. Он воспитанник «Спартака», в составе которого и дебютировал на профессиональном уровне. Спортсмен стал двукратным чемпионом мира по хоккею, в составе сборной России по хоккею победил на Олимпиаде 2018 года. Спортсмен был даже менеджером сборной, когда на Олимпийских играх в Пекине она завоевала серебряные медали.

Ранее Ковальчук выразил слова восхищения и поддержки «Спартаку». Он заявил, что команда выступает ярко, показывая красивый хоккей, в этом и заслуга тренеров клуба.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук проведет свою первую после возвращения игру за «Спартак». В матче КХЛ 24 декабря он выйдет на лед против пекинского «Куньлунь Ред Стар», рассказал РИА «Новости» председатель попечительского совета московского хоккейного клуба Александр Якушев.

Спортсмены Хоккей
03 декабря 2023, 15:25
Тренер «Ростова» не увидел смысла в проведении матча с ЦСКА из-за снега
РИА «Новости»
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Матч 17-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» проводить бессмысленно, потому что соревнования превратятся в игру «бей-беги». В условиях сильного снегопада футболисты не смогут себя проявить. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Он пожаловался на плохую погоду и не увидел смысла проводить матч в таких условиях.

«Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», - указал тренер.

Встреча ЦСКА и «Ростова» стартовала на ВЭБ Арене» в Москве. Матч начался в 14:00 по московскому времени.

Ранее Карпин сообщил, что его расстроила ситуация с футболистами «Зенита». По его словам, команда может дать сборной России только двух игроков: 26-летнего полузащитника Андрея Мостового и 28-летнего нападающего Ивана Сергеева.

ЦСКА Футбол Москва 2023

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