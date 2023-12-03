«Я до игры все сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть дебилом, чтобы принимать решение тут играть», - отметил он.

Тренер добавил, что ранее специально приняли переход на систему «осень-весна», позволяющий избежать непогоды. Он напомнил, что решение о матче ЦСКА - «Ростов» даже не согласовали с ним.

«Спросите его (судью - прим. ред.), о чем он вообще думал… Это убийство футбола. У нас в России футбол и так себе, честно говоря», - признался Карпин.

Ранее полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировал матч на заснеженном поле. По его словам, из-за снегопада резко ухудшилась видимость, что сильно мешало во время игры. Он заявил, что такие состязания - это «не футбол».