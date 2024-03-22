Карпин пожалел об удалении сербского игрока в матче с Россией

Карпин признался, что ему не понравилось окончание первого тайма, поскольку после удаления сербского игрока и счета 2:0 российские футболисты в большинстве своем расслабились. По словам тренера, для него было бы лучше, если бы соперники играли в полном составе.

«Возможно, с точки зрения результата могло быть и хуже, но с точки зрения получения информации было бы интереснее сыграть с таким соперником и проверить свои силы», - объяснил Карпин.

Он добавил, что получить информацию не удалось, но в результате все счастливы и довольны итогом игры.

Тренер отказался персонально выделять кого-то из игроков. Больше всего Карпину, с его слов, понравились настрой и желание футболистов.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоялся в Москве 21 марта. Встреча завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев поля.