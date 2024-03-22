22 марта 2024, 11:22

Карпин пожалел об удалении сербского игрока в матче с Россией

РИА «Новости»
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С точки зрения получения информации было бы лучше, если бы сербского футболиста Милана Гаича не удалили с поля в товарищеском матче с Россией. Такое мнение озвучил главный тренер российской сборной Валерий Карпин на пресс-конференции по итогам встречи.

Карпин признался, что ему не понравилось окончание первого тайма, поскольку после удаления сербского игрока и счета 2:0 российские футболисты в большинстве своем расслабились. По словам тренера, для него было бы лучше, если бы соперники играли в полном составе.

«Возможно, с точки зрения результата могло быть и хуже, но с точки зрения получения информации было бы интереснее сыграть с таким соперником и проверить свои силы», - объяснил Карпин.

Он добавил, что получить информацию не удалось, но в результате все счастливы и довольны итогом игры.

Тренер отказался персонально выделять кого-то из игроков. Больше всего Карпину, с его слов, понравились настрой и желание футболистов.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоялся в Москве 21 марта. Встреча завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Спортсмены Футбол Сербия Россия
22 марта 2024, 14:24
Стало известно, почему РФ отказалась от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
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Россия не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), поскольку в этом случае «не получит автоматического допуска никуда». Кроме того, УЕФА — самая сильная и богатая в мире конфедерация. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Если мы переходим в Азию, мы не получаем автоматического допуска никуда. На нас два бана - от ФИФА и УЕФА. Просто у нас есть опция с Азией: перейти, выстраивать отношения с их конфедерацией. <…> Но мы остаемся в УЕФА, ведем с ними переговоры», - констатировал он.

Собеседник издания добавил, что сумма к распределению доходов от Лиги чемпионов между клубами в УЕФА сейчас достигает 4,4 миллиарда евро. Российские клубы смогут тоже получать эти деньги, когда вернутся к соревнованиям УЕФА, и непременно восстановят клубный рейтинг.

Митрофанов также указал на то, что УЕФА ежегодно инвестирует в РФС сумму в три раза больше той, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов.

Он отметил, что азиатские ассоциации АФК относятся к России «дружелюбно», однако она может стать конкурентом, который «съест часть слотов» в азиатской Лиге чемпионов и отборах на чемпионаты мира. Генсек РФС отметил, что российские спортсмены смогли бы играть в азиатской Лиге чемпионов, но не стоит думать, будто РФ должна «идти в Азию и учить играть людей в футбол», поскольку там и так все отлично умеют.

Ранее сборная России победила в товарищеском матче со сборной Сербии. Футбольный эксперт Борис Раппопорт в беседе с «360» подчеркнул: игра продемонстрировала, что Россия остается участником мировой и европейской футбольной жизни.

Россия не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), поскольку в этом случае «не получит автоматического допуска никуда». Кроме того, УЕФА - самая сильная и богатая в мире конфедерация. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Лига чемпионов УЕФА Футбол Россия Азия
22 марта 2024, 13:21
«Остаемся участниками футбольной жизни». Что означает победа сборной РФ в матче с Сербией
РИА «Новости»
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Товарищеский матч сборных России и Сербии, окончившийся победой российских спортсменов, был «хорошо выстроен» и продемонстрировал, что РФ остается участником футбольной жизни. Об этом «360» рассказал футбольный эксперт Борис Раппопорт.

«Команда у нас собралась наконец практически в оптимальном составе, и приехали все легионеры. Правда, не все они играли, но состав был интересный. Ребята друг друга прекрасно знают и давно не собирались. У них было наверняка очень хорошее настроение. Игра была хорошо выстроена. Можно там говорить, что у сербов были какие-то проблемы плюс удаление достаточно быстрое, но все равно наша команда выглядела очень прилично», - отметил собеседник канала.

Он добавил, что если бы на данном этапе российские спортсмены могли стать участниками европейских турниров, у них для этого «были бы все шансы».

«Достаточно много молодых футболистов и достаточно много опытных. То есть команда мне нравится. <…> У Сербии тоже хорошая команда. И я думаю, что все по делу», - добавил Раппопорт.

По его мнению, успешное участие России в товарищеских матчах едва ли повлияет на то, разрешат ли спортсменам играть на европейских соревнованиях - по этому поводу должно быть политическое решение.

«Мне сложно сказать, я не думаю, что здесь есть какая-то зависимость. Но, конечно, то, что у нас стали появляться противники - Сербия, теперь Парагвай, - уже хорошо. То есть мы остаемся участниками футбольной жизни - мировой, европейской и так далее», - подчеркнул футбольный эксперт.

По его словам, Российский футбольный союз ведет диалог с ФИФА и УЕФА, и, возможно, в конце концов у России все же появится возможность играть на европейских турнирах.

Товарищеский матч сборных России и Сербии, окончившийся победой российских спортсменов , был «хорошо выстроен» и продемонстрировал, что РФ остается участником футбольной жизни. Об этом «360» рассказал футбольный эксперт Борис Раппопорт.

Футбол Сербия Россия Сборная России по футболу
22 марта 2024, 08:54
Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
РИА «Новости»
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Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился победой «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Бостон Брюинз». Российский хоккеист Артемий Панарин забил в ворота противника три шайбы, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Артемий Панарин трижды поразил ворота хозяев площадки, еще две шайбы принадлежали Адаму Фоксу и Мике Зибанеджаду. В «Бостон Брюинз» отличились Джейк Дебраск и Джастин Бразо.

Российский нападающий оформил в этом сезоне НХЛ третий хет-трик. Артемий Панарин впервые за свою карьеру в лиге забил более 40 шайб в одном регулярном чемпионате и стал вторым игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» за 10 лет после Мики Зибанеджада с тремя хет-триками в одном сезоне НХЛ.

Другой российский хоккеист Александр Овечкин занял 13-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ. Он забил две шайбы в матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Торонто Мейпл Лифс».

НХЛ Спортсмены Хоккей Артемий Панарин
21 марта 2024, 21:57
Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче
РИА «Новости»
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В Москве завершился товарищеский матч между сборными России и Сербии. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:0.

В середине первого тайма гости остались в меньшинстве. Главный арбитр Арда Кардешлер после вмешательства VAR удалил защитника сербской сборной Милана Гаича и назначил пенальти. Его на 22-й минуте встречи уверенно реализовал Антон Миранчук.

Спустя 10 минут счет удвоил защитник сборной России Максим Осипенко. Со счетом 2:0 команды ушли на перерыв.

Во втором отрезке игры россияне продолжили атаковать. Уже на 55-й минуте Алексей Миранчук забил третий мяч в ворота сербской сборной. В середине тайма на поле выбежал болельщик, и встречу временно приостановили.

В конце игры забитым мячом отличился полузащитник Арсен Захарян, однако после просмотра видеоповтора гол отменили. Однако четвертый мяч россияне все же забили - вратаря сборной Сербии огорчил нападающий Иван Сергеев.

Встреча в Москве началась с минуты молчания в память о комментаторе Василии Уткине. Его похоронят на в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище в субботу.

Сербия Сборная России по футболу Москва

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