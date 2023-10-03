Карл-Эрик Нильссон передумал поддерживать юношеские сборные России на турнирах УЕФА

Читайте нас в:

Швеция не поддерживала снятие запрета на участие юношеских сборных России в международных турнирах УЕФА. Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрик Нильссон заявил на сайте спортивной конфедерации , что проголосовал за их допуск из личных побуждений, а не от имени страны, и извинился за это.

«Мне жаль, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы так, что я как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Я это делаю. Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей», - заявил он.

Решение УЕФА оставить в силе запрет на участие в турнирах для взрослых команд из России Карл-Эрик Нильссон поддержал, но заявил, что детей, по его мнению, не стоит наказывать за поступки старших. Он призвал обеспечить им хорошие условия для занятий спортом.

Окончательное решение по формату участия российских спортсменов младше 17 лет в соревнованиях вынесут осенью. Карл-Эрик Нильссон заявил, что озвучит официальную позицию Швеции по этому вопросу.

Спортсменам из России также разрешили участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета выступила против идеи исключить Паралимпийский комитет России из организации.