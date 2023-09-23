Карацев победил Маррея и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Китае

Читайте нас в:

Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу российского теннисиста. В качестве соперника Карацева по четвертьфиналу выступит победитель матча между британцем Кэмероном Норри и австралийцем Марком Полмансом.

Карацеву 30 лет, он занимает 63-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучшим результатом спортсмена стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Вместе с Еленой Весниной Карацев смог выиграть серебряные медали в миксте на Олимпиаде в Токио.

Маррею 36 лет, он находится на 41-й строчке рейтинга АТР. Британец на протяжении 41 недели был первой ракеткой мира. Также он три раза побеждал на турнирах Большого шлема.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй сет сербу Новаку Джоковичу в финале US Open в Нью-Йорке. Матч закончился со счетом 7:6 (7:5) в пользу сербского спортсмена.