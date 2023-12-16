Капитан «Лутона» потерял сознание на матче АПЛ, игру отменили

Из-за случившегося игру пришлось приостановить, а затем вовсе отменить. Встреча проходила в Борнмуте, ее прервали при счете 1:1. Локьер упал в обморок на 59-й минуте матча. После остановки игры футболистов отправили в подтрибунные помещения.

Капитана «Лутона» унесли с поля на носилках под аплодисменты трибун. По предварительным данным, игрок пришел в себя и отзывался на имя.

Локьер уже терял сознание во время матча в этом году. В мае он упал в обморок на финальной стыковочной игре за выход в премьер-лигу против «Ковентри». Тогда его госпитализировали и провели операцию на сердце. Футболист получил одобрение на продолжение карьеры в июне.

В ноябре 2023 года стало известно о смерти спортсмена Алексея Лесина. Причиной стала асфиксия, рассказал отец 31-летнего игрока. Известно, что у футболиста не было проблем со здоровьем.