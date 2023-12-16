16 декабря 2023, 20:42

Капитан «Лутона» потерял сознание на матче АПЛ, игру отменили

Unsplash
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Капитан и защитник футбольного клуба «Лутон Таун» Том Локьер потерял сознание во время матча чемпионата Англии против «Борнмута». Об  этом сообщили в пресс-службе команды.

Из-за случившегося игру пришлось приостановить, а затем вовсе отменить. Встреча проходила в Борнмуте, ее прервали при счете 1:1. Локьер упал в обморок на 59-й минуте матча. После остановки игры футболистов отправили в подтрибунные помещения.

Капитана «Лутона» унесли с поля на носилках под аплодисменты трибун. По предварительным данным, игрок пришел в себя и отзывался на имя.

Локьер уже терял сознание во время матча в этом году. В мае он упал в обморок на финальной стыковочной игре за выход в премьер-лигу против «Ковентри». Тогда его госпитализировали и провели операцию на сердце. Футболист получил одобрение на продолжение карьеры в июне.

В ноябре 2023 года стало известно о смерти спортсмена Алексея Лесина. Причиной стала асфиксия, рассказал отец 31-летнего игрока. Известно, что у футболиста не было проблем со здоровьем.

Спортсмены Болезни Футбол
16 декабря 2023, 20:13
Международная федерация хоккея оставила в силе санкции в отношении Федотова и ЦСКА
Unsplash
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Независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции ЦСКА и вратаря команды Ивана Федотова на решение о санкциях. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Ограничения связаны с нарушением контрактной договоренности с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Федотов заключил соглашение с клубом в 2022 году, затем ушел на год в армию. После этого он подписал контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24.

IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы, а голкиперу не разрешила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. Эти санкции остались в силе.

В сентябре IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5,7 тысячи долларов за участие Федотова в матче за ЦСКА. Голкипер вышел на лед в чемпионате КХЛ против казанского клуба «Ак Барс».

ЦСКА Спортсмены Хоккей Санкции
16 декабря 2023, 20:01
«Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Кубка Первого канала
РИА «Новости»
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Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии по хоккею в матче Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 5:3. Российская команда сначала уступала соперникам, но забросила три шайбы в конце матча.

В составе «России 25» отличились Никита Гребенкин, Василий Глотов, Александр Никишин, Сергей Толчинский, Илья Сафонов. После двух туров команда лидирует в турнирной таблице.

Для «России 25» Кубок Первого канала станет вторым турниром после майского «Большого тура сборной». Кубок Первого канала - ежегодный традиционный турнир по хоккею, история которого началась еще в 1967 году. Он является официальным международным соревнованием.

На следующей неделе, 24 декабря, московский «Спартак» сыграет против пекинского «Куньлунь Ред Стар». В составе российской команды на лед выйдет олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Спортсмен был без клуба с весны 2021 года.

Белоруссия Хоккей Россия
06 декабря 2023, 20:25
Фигурист Костомаров сыграл в теннис с Кареном Хачановым
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Победивший тяжелую болезнь и перенесший протезирование олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает заниматься спортом. В своем Telegram-канале он рассказал, что вместе с дочерью пришел на встречу к 15-й ракетке мира Карену Хачанову и попробовал свои силы.

Судя по опубликованному видео, сначала спортсмен сыграл со своим ребенком, а после - с титулованным теннисистом.

Костомаров признался, что получил от игры большое удовольствие, как и его дочь, которая профессионально занимается большим теннисом.

«Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», - написал спортсмен.

О том, что бросать спорт он не будет, Костомаров рассказал журналистам после участия в марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия». Он подчеркнул, что мечтает вернуться на лед и делает для этого все возможное.

Спортсмен пояснил, что речь идет не только об обычных тренировках в зале. Также он занялся боксом. Костомаров добавил, что на время боя всегда снимает протез.

Спортсмены Теннис Роман Костомаров
06 декабря 2023, 14:34
МИД назвал разрушающими российский футбол решения УЕФА и ФИФА
РИА «Новости»
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Международные футбольные организации УЕФА и ФИФА вместо развития и дальнейшей популяризации этого вида спорта направили свои силы на уничтожение российского футбола. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так она прокомментировала отказ УЕФА включить российскую сборную в состав участников Лиги наций сезона 2024/2025. Эта ситуация ставит под вопрос участие команды в европейском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Захарова подчеркнула, что иностранные спортивные чиновники заблаговременно решили не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, они нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране», - подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что Россия всегда выступала за развитие международного сотрудничества в сфере спорта на равных условиях и равном доступе всех государств к соревнованиям. Захарова подчеркнула, что внешнее давление не помешает страны организовывать крупные спортивные соревнования и мероприятия на своей территории.

Жеребьевка Лиги наций сезона-2024/25 пройдет 8 февраля во Франции. В ходе розыгрыша 54 команды разделят на Лиги A, B, C и D.

О недопуске сборной России организация сообщила в минувшую субботу, 2 декабря, когда объявляла дату жеребьевки.

Спортсмены Мария Захарова Футбол Санкции Россия МИД РФ

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