Канадский хоккеист Кэмерон Ли получил гражданство России
Выступающий за хабаровский хоккейный клуб «Амур» уроженец Канады Кэмерон Ли получил гражданство России. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.
За российский клуб 26-летний спортсмен выступает с прошлого года. В 53 матчах регулярного чемпионата сезона 2022−2023 годов он забил семь шайб и сделал 13 результативных передач. В новом сезоне за девять встреч на счету Кэмерона Ли одна забитая шайба и 6 передач.
О своем желании стать россиянином канадский хоккеист заявил в эфире «Матч ТВ» в конце июля. Он подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос со своим агентом и клубом.
«Мне нравится в России, нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в „Амуре“ для хоккеистов, поэтому я бы хотел стать частью страны», - заявил спортсмен.
Кэмерон Ли стал третьим хоккеистом, который получил российский паспорт. До него это сделал защитник московского «Динамо» американец Бреннан Меннелл. Также от гражданства Чехии в пользу российского отказался нападающий тольяттинской «Лады» Остап Сафин.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее отмечал, что каждый иностранный спортсмен должен сам решать, переходить ли ему в другое гражданство. Он подчеркнул, что это большой шаг , на который может решиться не каждый.
Вместе с Кэмероном Ли российское гражданство получили еще 40 человек, среди которых уроженцы Франции, Армении, Вьетнама, Эстонии, Турции, Пакистана и других стран. Этим же указом президент удовлетворил выход из гражданства России 12 человек.
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