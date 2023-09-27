Канадский хоккеист Кэмерон Ли получил гражданство России

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За российский клуб 26-летний спортсмен выступает с прошлого года. В 53 матчах регулярного чемпионата сезона 2022−2023 годов он забил семь шайб и сделал 13 результативных передач. В новом сезоне за девять встреч на счету Кэмерона Ли одна забитая шайба и 6 передач.

О своем желании стать россиянином канадский хоккеист заявил в эфире «Матч ТВ» в конце июля. Он подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос со своим агентом и клубом.

«Мне нравится в России, нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в „Амуре“ для хоккеистов, поэтому я бы хотел стать частью страны», - заявил спортсмен.

Кэмерон Ли стал третьим хоккеистом, который получил российский паспорт. До него это сделал защитник московского «Динамо» американец Бреннан Меннелл. Также от гражданства Чехии в пользу российского отказался нападающий тольяттинской «Лады» Остап Сафин.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее отмечал, что каждый иностранный спортсмен должен сам решать, переходить ли ему в другое гражданство. Он подчеркнул, что это большой шаг , на который может решиться не каждый.

Вместе с Кэмероном Ли российское гражданство получили еще 40 человек, среди которых уроженцы Франции, Армении, Вьетнама, Эстонии, Турции, Пакистана и других стран. Этим же указом президент удовлетворил выход из гражданства России 12 человек.

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