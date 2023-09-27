Канадский хоккеист Кэмерон Ли получил гражданство России

27 сентября 2023, 16:38
Unsplash
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Выступающий за хабаровский хоккейный клуб «Амур» уроженец Канады Кэмерон Ли получил гражданство России. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

За российский клуб 26-летний спортсмен выступает с прошлого года. В 53 матчах регулярного чемпионата сезона 2022−2023 годов он забил семь шайб и сделал 13 результативных передач. В новом сезоне за девять встреч на счету Кэмерона Ли одна забитая шайба и 6 передач.

О своем желании стать россиянином канадский хоккеист заявил в эфире «Матч ТВ» в конце июля. Он подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос со своим агентом и клубом.

«Мне нравится в России, нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в „Амуре“ для хоккеистов, поэтому я бы хотел стать частью страны», - заявил спортсмен.

Кэмерон Ли стал третьим хоккеистом, который получил российский паспорт. До него это сделал защитник московского «Динамо» американец Бреннан Меннелл. Также от гражданства Чехии в пользу российского отказался нападающий тольяттинской «Лады» Остап Сафин.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее отмечал, что каждый иностранный спортсмен должен сам решать, переходить ли ему в другое гражданство. Он подчеркнул, что это большой шаг , на который может решиться не каждый.

Вместе с Кэмероном Ли российское гражданство получили еще 40 человек, среди которых уроженцы Франции, Армении, Вьетнама, Эстонии, Турции, Пакистана и других стран. Этим же указом президент удовлетворил выход из гражданства России 12 человек.

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Канада Хоккей Россия Владимир Путин
Махачев назвал Волкановски настоящим чемпионом после победы на UFC 294
22 октября 2023, 21:58
РИА «Новости»
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Российский боец ММА Ислам Махачев назвал австралийца Александра Волкановски настоящим чемпионом после победы нокаутом на UFC 294. Видеозапись разместили на YouTube-канале организации.

«Он - настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается», - заявил Махачев.

Сам австралийский спортсмен назвал свой выход на замену бразильского коллеги Чарльза Оливейра поспешным решением. Ранее Махачев и Волкановски встретились в феврале, когда российский чемпион должен был драться с бразильцем. Последний получил рассечения брови во время тренировки, поэтому его заменил австралийский боец. Бой выиграл Ислам.

Во второй раз Махачев вышел на октагон против Волкановски 21 октября. Бой между ними был главным событием 294-го номерного турнира лиги в Абу-Даби. Боец из России уже в первом раунде забил Волкановски и одержал победу.

Спортсмены Россия Смешанные боевые искусства MMA
Российские спортсмены выиграли общекомандный зачет Игр стран БРИКС
22 октября 2023, 19:04
Unsplash
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Российские спортсмены получили 59 медалей и выиграли общекомандный зачет Игр стран БРИКС в Дурбане. Об этом сообщил ТАСС.

Сборная России смогла завоевать 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете Игр БРИКС получил Китай (55 медалей), третье - ЮАР (51 медаль).

Спортсмены из России также завоевали семь медалей в состязаниях по плаванию в третий день Игр стран БРИКС. Они получили пять золотых и две серебряные награды.

Среди пловцов отличились Алексей Ткачев, Георгий Глазунов, Андрей Волков, Роман Акимов, Влада Эгги, Анастасия Маркова и Евгения Чикунова. Они показали отличные результаты и выиграли золотые медали.

В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов из стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Игры проходили с 18 по 22 октября в Южно-Африканской Республике.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о новой восходящей звезде фигурного катания. По ее мнению, Аделию Петросян, завоевавшую золотую медаль на первом этапе Гран-при России в женском одиночном катании, ждет успешная карьера.

Спортсмены БРИКС
«Буду высыпаться и отдыхать». Фигуристка Туктамышева объявила о паузе в своей карьере
22 октября 2023, 15:26
РИА «Новости»
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере. Пост появился в соцсети Instagram*.

Спортсменка сообщила, что последние два года были для нее сложными, поскольку она работала, не жалея себя. Теперь фигуристка поняла, что ей нужен перерыв.

«Буду проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать», - рассказала Туктамышева.

Девушка добавила, что планирует заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами.

В июне 2023 года Туктамышева призналась , что не расстроилась, не попав в состав сборной России на Олимпийских играх в 2022-м в Пекине. Тогда участие в международном турнире приняли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Туктамышева назвала такой расклад справедливым.

*Instagram - соцсеть запрещена в Российской Федерации, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Спортсмены Фигурное катание
«Спартак» вышел на первое место в КХЛ
22 октября 2023, 13:32
РИА «Новости»
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Московская хоккейная команда «Спартак» обыграла владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 и оказалась на первой строчке в таблице КХЛ. Соревнования состоялись на выездном матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

Московская хоккейная команда «Спартак» обыграла владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 и оказалась на первой строчке в таблице КХЛ. Соревнования состоялись на выездном матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

Теперь на счету команды 32 очка по итогам 22 матчей. Следом идет «Металлург» с результатом 31 балл.

Шайбы во время матча забросили Николай Голдобин (14-я минута), Егор Филин (17), Александр Пашин (47) и Шэйн Принс (49). Из команды «Адмирала» отличились хоккеисты Александр Горшков (7), Александр Шевченко (8) и Джованни Фьоре (38).

Ранее НХЛ подтвердила сделку по продаже «Оттава Сенаторз» канадскому бизнесмену Майклу Андлауэру. Ее закрыли 21 сентября. В июне предприниматель оставил за собой 90% акций и операционный контроль над «Оттавой». Остальными 10% владеют дочери Юджина Мельника, которые унаследовали клуб.

«Выходим на первое место в КХЛ!» - написали в Telegram-канале клуба.

Спортсмены Спартак Хоккей

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