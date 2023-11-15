15 ноября 2023, 09:55

Канадец ударил Овечкина клюшкой по горлу и остался безнаказанным

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Игрок «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб сбил с ног капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ударом клюшки в горло, но судьи не засчитали фол. Россиянин отправился на скамейку запасных, написало РИА «Новости».

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проходил в столице Соединенных Штатов. Игра закончилась счетом 3:0 в пользу «Вашингтона». Но не обошлось без скандала.

В Сети появился фрагмент , на котором видно, как Макнэбб ударил клюшкой Овечкина. Сначала матч остановили, но затем судьи пересмотрели эпизод и не стали наказывать игрока «Вегаса».

Овечкину понадобилась помощь медиков. При этом на записи было видно, что мужчина корчился от боли и пытался восстановить дыхание.

По итогам встречи «Вашингтон» набрал 18 очков и занял четвертое место Восточной конференции. На счету его противника 25 очков и лидерство в Западной конференции. Овечкин, несмотря на усилия, не набрал в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Александр Овечкин повторил достижение канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в матче регулярных чемпионатов НХЛ. Вторую шайбу он забросил на последней минуте игры.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
15 ноября 2023, 10:26
МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы
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Международный олимпийский комитет предостерег национальные комитеты от участия в российских Играх дружбы. Обращение директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами ((НОК) Международного олимпийского комитета Джеймса Маклауда опубликовал портал Inside the games.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы», - подчеркнул он.

По словам Маклауда, участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий в России, но и «коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта».

Маклауд заявил, что Международная ассоциация дружбы, которая проведет эти соревнования, якобы является «политической организацией, финансируемой правительством России».

Портал напомнил, что глава МОК Томас Бах негативно отреагировал на идею организации Игр дружбы в 2024 году и назвал предстоящие соревнования «политизированными».

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Спортсменам предстоит состязаться в 27 видах спорта, включая баскетбол, бокс, легкую атлетику, плавание, гимнастику, пляжный футбол, спортивное программирование. В играх могут принять участие около 10 тысяч спортсменов из 137 стран.

Спортсмены Международный олимпийский комитет
15 ноября 2023, 07:42
Овечкин не набрал ни одного очка в победном матче против «Вегаса»
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0. Российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, несмотря на усилия, не набрал в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ ни одного очка, сообщило РИА «Новости».

Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арене». Столичная команда лидировала с первого тайма. И хотя второй окончился ничьей, в третьем она забила еще две шайбы и одержала победу с общим счетом 3:0. Отличились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин.

В отличие от них Александр Овечкин не заработал ни одного очка. Он провел четыре силовых приема, сделал три броска в створ ворот и два блокшота. Евгений Кузнецов тоже не показал особых успехов.

«Вегас Голден Найтс» впервые за сезон провел матч без единой заброшенной шайбы. По итогам встречи «Вашингтон Кэпиталз» набрал 18 очков и занял четвертое место Восточной конференции. На счету его противника 25 очков и лидерство в Западной конференции.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. Другой хоккеист родом из России Арсений Панарин продублировал два достижения предшественников.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
14 ноября 2023, 15:41
Дзюба и Пиняев устроили драку после матча со «Спартаком»
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Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев устроили потасовку после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Во время встречи Дзюба высказал Пиняеву претензии из-за допущенных ошибок. Тот в ответ заявил, что Дзюба ходит по полю пешком. После игры нападающий «Локомотива» в раздевалке «наехал» на молодого форварда, затем развязалась драка. Футболистов с трудом разняли.

Карпов сообщил, что о потасовке узнал гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко. Тот заявил, что главный тренер команды Михаил Галактионов не контролируют атмосферу в раздевалке. Уточняется, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым исчерпали в тот же день.

В августе футбольного судью из Камеруна избили прямо на поле во время матча в Челябинске. Игрок несколько раз ударил арбитра из-за двух желтых карточек.

Драки Футбол ФК Локомотив Артем Дзюба
14 ноября 2023, 15:11
Путин пригласил зарубежных спортсменов на «Игры будущего» в Казань
Unsplash
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На площадке международной выставки-форума «Россия» отметят «100 дней до Игр будущего». Президент Владимир Путин записал видеообращение к участникам встречи и пригласил спортсменов на турнир. Ролик опубликовали на сайте Кремля.

До открытия первых «Игр будущего» осталось 100 дней. Президент назвал его большим, насыщенным и уникальным спортивным праздником. Он пригласил участников из разных стран приехать в 2024 году в Казань и убедиться в этом.

«Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», - сказал глава государства.

Владимир Путин заявил, что многообразие, в том числе в спорте, России имеет для страны большую ценность. По его словам, спорт - это не только соревнования, но и воплощение справедливости, гуманизма и равноправия. Президент заявил, что в «Играх будущего» примут участие представители 50 государств, и турнир вызовет отклик у многих людей.

«100 дней до Игр будущего» отметят на международной выставке-форуме «Россия» , которая открылась на ВДНХ 4 ноября и завершится в апреле 2024 года. Свои стенды подготовили 89 регионов , министерства, корпорации и общественники.

Спортсмены Казань Россия Владимир Путин Выставка-форум «Россия»

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