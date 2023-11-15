Канадец ударил Овечкина клюшкой по горлу и остался безнаказанным

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проходил в столице Соединенных Штатов. Игра закончилась счетом 3:0 в пользу «Вашингтона». Но не обошлось без скандала.

В Сети появился фрагмент , на котором видно, как Макнэбб ударил клюшкой Овечкина. Сначала матч остановили, но затем судьи пересмотрели эпизод и не стали наказывать игрока «Вегаса».

Овечкину понадобилась помощь медиков. При этом на записи было видно, что мужчина корчился от боли и пытался восстановить дыхание.

По итогам встречи «Вашингтон» набрал 18 очков и занял четвертое место Восточной конференции. На счету его противника 25 очков и лидерство в Западной конференции. Овечкин, несмотря на усилия, не набрал в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Александр Овечкин повторил достижение канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в матче регулярных чемпионатов НХЛ. Вторую шайбу он забросил на последней минуте игры.