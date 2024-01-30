Камилу Валиеву лишили золотой медали ЧЕ-2022

CAS рассмотрел дело между Российским антидопинговым агентством, ISU, Всемирным антидопинговым агентством и Камилой Валиевой. Последняя, по мнению арбитража, нарушила антидопинговые правила. Фигуристку дисквалифицировали с соревнований , в том числе чемпионата Европы по фигурному катанию 2023 года. Вслед за этим союз решил оставить ее без наград.

«Женское одиночное соревнование на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также все ее индивидуальные результаты и очки в короткой программе и соревнованиях произвольной программы будут аннулированы, что приведет к изменению рейтинга результатов командных соревнований », - объявила пресс-служба союза.

Камила Валиева потеряла четвертое место женских одиночных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию того же года, уступив победу соотечественнице Анне Щербаковой. ISU поддержал вердикт CAS и заявил о контактах с Международным олимпийским комитетом по поводу исполнения решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение CAS политизированным. Он заявил, что российская сторона с ним не согласна.