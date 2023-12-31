«Какая к черту радость?». Медведева упрекнула Тутберидзе во лжи

Ранее в интервью Леониду Слуцкому Тутберидзе рассказала, что Медведева «рыдала от счастья», получив серебро на Олимпийских играх в 2018 году.

«Почему я заплакала после произвольной программы? Все, что я сказала сегодня здесь, очень сильно отличается от того, что было сказано не мной там. Это две разные версии абсолютно. Ну какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» - заявила спортсменка.

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала Серебряную медаль, уступив первое место другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой. После произвольной программы фигуристка расплакалась.

Медведева ранее рассказала, что испытывала стыд за свою победу лишь однажды, когда проехала программу без каскадов и все равно завоевала первое место.