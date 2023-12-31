31 декабря 2023, 02:17

«Какая к черту радость?». Медведева упрекнула Тутберидзе во лжи

РИА «Новости»
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Российская фигуристка Евгения Медведева обвинила своего бывшего тренера Этери Тутберидзе во лжи за ее слова о слезах радости на Олимпиаде-2018. Об этом спортсменка рассказала в интервью программе «Прокат Show» на платформе Okko.

Ранее в интервью Леониду Слуцкому Тутберидзе рассказала, что Медведева «рыдала от счастья», получив серебро на Олимпийских играх в 2018 году.

«Почему я заплакала после произвольной программы? Все, что я сказала сегодня здесь, очень сильно отличается от того, что было сказано не мной там. Это две разные версии абсолютно. Ну какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» - заявила спортсменка.

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала Серебряную медаль, уступив первое место другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой. После произвольной программы фигуристка расплакалась.

Медведева ранее рассказала, что испытывала стыд за свою победу лишь однажды, когда проехала программу без каскадов и все равно завоевала первое место.

Спортсмены Фигурное катание Этери Тутберидзе
30 декабря 2023, 21:29
Слуцкий отказался приглашать Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа»
РИА «Новости»
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не намерен брать в китайский клуб нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Артема Дзюбу. Информацию об этом опубликовали в Sohu.

«Артем - мой хороший друг. Но вы знаете, у него все еще действует контракт с „Локомотивом“. К тому же, он уже не молод», - сказал он.

Футболист Дзюба заключил соглашение с «Локомотивом» по ходу предыдущего сезона. Потом клуб и спортсмен продлили контракт по системе 1 1.

Ранее Дзюба рассказал, при каких условиях прекратит игнорировать журналистов. По его словам, сотрудники СМИ должны научиться задавать «нормальные профессиональные вопросы». Футболист отметил, что спортсмены будут уважать обозревателей, когда тоже почувствуют уважение с их стороны.

В начале декабря футболисты «Локомотива» обыграли на своем поле петербургский «Зенит» во встрече 17-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 3:1, московская команда попала на шестую строчку турнирной таблицы. В тот раз москвичи играли без капитана клуба Дмитрия Баринова и тренера Михаила Галактионова.

Спортсмены Артем Дзюба
30 декабря 2023, 19:30
«К чушапанам не надо тебя». Карпин ответил актеру из «Слова пацана» на просьбу попасть в сборную России
Pxhere
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Актер Ярослав Могильников, сыгравший роль Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попросил главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина взять его в команду. Его видеообращение разместили в Telegram-канале национальной команды.

«Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», - заявил молодой человек.

Ответ последовал практически немедленно. Карпин согласился принять Могильникова в команду, но только сразу к «реальным пацанам», а не «чушпанам». Он отметил, что вызвать Ярослава вообще не проблема. Каждый раз на попадание в сборную претендуют по 100 человек.

«Давай мы сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто - чушпаны. И тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушапанам не надо тебя», - сказал Карпин.

Ранее Могильников засветился в Stories Канье Уэста. Американский рэп-исполнитель опубликовал фото артиста в белом свитшоте с надписью Vultures, которая повторяет название последнего альбома музыканта.

Сериалы Футбол Россия Актеры Сборная России по футболу
30 декабря 2023, 17:31
Россиянка выиграла чемпионат мира по блицу
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Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу, состоявшийся в Самарканде. Информация появилась на сайте Федерации шахмат России.

Соревнования завершились 30 декабря. В открытой секции прошел 21 тур, в женской - 17. Гунина лидировала на протяжении всей дистанции и набрала 14 очков из 17. Занявшая второе место Александра Костенюк, представлявшая Швейцарию, отстала от нее на половину очка. На третьем месте с 12,5 очка оказалась китаянка Чжу Цзиньэр.

Как отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, Валентина Гунина «сделала великолепный подарок к Новому году» всем любителям шахмат в стране. В федерации гордятся ею и Александрой Костенюк, продемонстрировавшими «выдающийся результат».

Ранее, 28 декабря, российская шахматистка Анастасия Боднарук на тех же соревнованиях стала чемпионкой мира по рапиду (быстрым шахматам). На тай-брейке она победила представительницу Индии Хампи Конеру.

Спортсмены Награды Россия
30 декабря 2023, 10:12
Компания по уборке мусора подала в суд на футбольную школу Слуцкого
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Компания по уборке мусора «Ситиматик Волгоград» подала иск в суд из-за долгов спортивной школы футбольного тренера Леонида Слуцкого перед организацией. Задолженность составила 12 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Мутко против».

Компания направила в школу судебную претензию, но руководство проигнорировало письмо. По информации источника издания, выручка организации по уборке мусора за 2022 год составила 2,8 миллиарда рублей.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА в скором времени возглавит «Шанхай Шеньхуа». Он подписал с китайским футбольным клубом договор, который вступит в силу 1 января 2024 года.

Слуцкий в 2015–2016 годах тренировал российскую сборную, а ранее работал с ЦСКА. Также тренер работал с футбольными клубами «Рубин», «Крылья Советов», «Москва», возглавлял нидерландский «Витесс» и английский «Халл Сити».

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