17 сентября 2024, 11:46

Кафельников назвал российский теннис деградирующим

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Российский теннис деградирует из-за отсутствия командных соревнований и снижения уровня отечественных спортсменов. Об этом Sport24 заявил экс первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Если брать теннис и задаваться вопросом, деградирует ли он, то да, в нынешней ситуации мы неконкурентоспособны на данный момент», - рассказал он.

Теннисист добавил, что общий уровень снижается во всех видах спорта, так как Россия не имеет возможности «соревноваться с лучшими сборными и командами». По его словам, серьезный удар по теннису нанесло отсутствие командных соревнований как для мужчин, так и для женщин.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов проиграл британцу Дэниелу Эвансу в самом длинном матче в истории турнира US Open. Игра продолжалась пять часов 35 минут. Британский спортсмен одолел россиянина со счетом со 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. В следующий раз Эванс сразится с аргентинцем Мариано Навоне.

Спортсмены Теннис
16 сентября 2024, 18:09
МОК объявил семерых кандидатов на пост президента организации
Unsplash
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Международный олимпийский комитет назвал имена семерых кандидатов на пост президента. Об этом сообщил его официальный сайт.

Кандидатами стали: глава Олимпийского комитета Иордании принц Фейсал ибн Хусейн, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, министр по делам спорта и молодежи Зимбабве Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш, президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен.

Также в список вошли первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья Хуан Антонио Самаранч-младший и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Выборы пройдут в марте 2025 года.

Нынешний глава организации Томас Бах в августе сообщил , что не станет выдвигаться на новый срок. Он выразил надежду, что его решение пойдет на пользу олимпийскому движению в мире.

Международный олимпийский комитет Выборы
16 сентября 2024, 14:43
«Вам не положено». Паралимпиец назвал единственный минус для россиян на Играх-2024
РИА «Новости»
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Трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин рассказал о единственном негативном моменте для россиян на Играх-2024 в Париже. Спортсмена процитировало издание Metaratings.ru.

Спонсор состязаний оставил спортсменов из России без традиционных подарков, поделился легкоатлет.

«Нам сказали: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», - заявил бегун.

По его словам, сначала спортсмены огорчились, но затем смирились с ситуацией.

На Паралимпиаду во Франции допустили 88 россиян, они выступали в нейтральном статусе. Спортсмены завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Команда заняла восьмое место в медальном зачете.

Победителем Игр стал Китай. Национальная сборная получила 169 медалей, 86 из них - золотые.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
14 сентября 2024, 19:16
Гендиректор РЖД стал кандидатом на пост главы Федерации гимнастики
РИА «Новости»
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На пост главы объединенной Федерации гимнастики России предложили выбрать генерального директора компании «РЖД» Олега Белозерова. Об этом РИА «Новости» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

По его словам, глава РЖД зарекомендовал себя опытным управленцем и человеком, который неравнодушен к спорту.

«Мы работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. РЖД очень много вкладывают в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной», - сказал Дегтярев.

В Министерстве спорта приняли решение создать единую федерацию гимнастики России. Она будет состоять из пяти федераций по гимнастическим видам - художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Председатель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявила, что ее место на посту руководителя организации может занять Ольга Капранова.

РЖД Россия Михаил Дегтярев
13 сентября 2024, 20:52
Гонщик Ferrari Леклер победил во второй практике Гран-при Азербайджана
РИА «Новости»
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Вторая тренировочная сессия болидов «Формулы-1» завершилась в Баку в рамках Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал гонщик Ferrari Монегаск Шарль Леклер.

Самым высоким показателем по преодолению круга у Леклера стала одна минута 43,484 секунды. Второй результат у пилота Red Bull мексиканца Серхио Перес ( 0,006 секунды). Замкнул тройку лидеров семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes ( 0,066).

Действующий чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull) приехал шестым с отставанием 0,545 секунды.

Сама гонка состоится 15 сентября.

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами , шестом этапе чемпионата «Формулы-1». Для 24-летнего Норриса эта победа стала первой в карьере. Всего он принял участие в 110 этапах Гран-при.

Формула 1 Азербайджан

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