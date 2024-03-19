Кабальные и незаконные. Какие условия участия россиян в Олимпиаде обсудит МОК

«МОК на протяжении нескольких лет осуществлял грубую дискриминацию российских и белорусских спортсменов по национальному признаку и признаку принадлежности к государству. Они никаких правил международного спортивного права не нарушали», - напомнил он.

Юрист назвал неправомерным проведение церемоний открытия и закрытия Игр без спортсменов из этих стран. Им запретили выступать в командных видах спорта и разрешили соревноваться только в нейтральном статусе - без флага, гимна и указания национальной принадлежности.

Решение МОК, по мнению Сергея Алексеева, противоречило Олимпийской хартии , другим актам международного спортивного права и ряду международных конвенций. Например, Международному пакту о гражданских политических правах и Всеобщей декларации прав человека.

«Комплекс условий сейчас изучается и, [исходя из того] насколько это соответствует российскому законодательству и интересам государства, со стороны России примут решение», - сказал он.

Заседание исполкома МОК пройдет с 19 по 20 марта в штаб-квартире в Лозанне. RT сообщил, что организация примет окончательное решение по критериям допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже.