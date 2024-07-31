К израильским спортсменам в Париже приставили дополнительную охрану
После гибели высокопоставленных участников движений ХАМАС и «Хезболла» Израилю пришлось усилить меры безопасности для своих спортсменов на Олимпиаде в Париже из-за возможных провокаций. Об этом сообщил Ynet.
Служба безопасности Израиля (ШАБАК) прикрепила дополнительных охранников к членам израильской делегации в Олимпийской деревне и на спортивных объектах, а также ужесточила инструкции.
По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил ситуацию с руководителями силовых ведомств. Меры безопасности усилили в еврейских организациях и израильских дипмиссиях по всему миру.
Ранее в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания , в Бейруте - высокопоставленный командир ливанского движения «Хезболла» Фуад Шукр. Израиль отказался комментировать свою причастность к атакам.
«Известия» сообщили, что ЦАХАЛ обвинил в эскалации ливанских боевиков.