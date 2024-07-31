31 июля 2024, 11:43

К израильским спортсменам в Париже приставили дополнительную охрану

Global Look Press
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После гибели высокопоставленных участников движений ХАМАС и «Хезболла» Израилю пришлось усилить меры безопасности для своих спортсменов на Олимпиаде в Париже из-за возможных провокаций. Об этом сообщил Ynet.

Служба безопасности Израиля (ШАБАК) прикрепила дополнительных охранников к членам израильской делегации в Олимпийской деревне и на спортивных объектах, а также ужесточила инструкции.

По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил ситуацию с руководителями силовых ведомств. Меры безопасности усилили в еврейских организациях и израильских дипмиссиях по всему миру.

Ранее в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания , в Бейруте - высокопоставленный командир ливанского движения «Хезболла» Фуад Шукр. Израиль отказался комментировать свою причастность к атакам.

«Известия» сообщили, что ЦАХАЛ обвинил в эскалации ливанских боевиков.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 08:29
Западу можно. Захарова уличила МОК в предвзятости при отстранении стран от Олимпиады
РИА «Новости»
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Сборную Израиля не отстранили от Игр в Париже из-за двойных стандартов Международного олимпийского комитета. Он не наказывает либеральные демократии за боевые действия с другими странами, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что боевые действия далеко не всегда становились причиной отстранения сборных от Олимпиады. Захарова привела несколько примеров, в том числе участие команд Франции и Великобритании в Играх 1956 года в Мельбурне, несмотря на вторжение в Египет, и выступление США на соревнованиях 1964 года в Токио вопреки войне во Вьетнаме.

При этом МОК, по ее словам, неоднократно отстранял другие страны, вмешиваясь в их внутреннюю политику. Например, команды КНДР и Индонезии не пустили на Олимпиаду 1964 года в Токио из-за участия в «Играх новых развивающихся сил».

«Получается, когда либеральные демократии уничтожают себе не подобных, то это, с точки зрения МОК, не повод. А когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК», - возмутилась Захарова.

Она обвинила МОК в цинизме и работе на Запад. Также дипломат назвала недопуск России и Белоруссии до Игр проявлением расовой дискриминации и двойных стандартов.

Так Захарова прокомментировала ответ представителя МОК Марка Адамса на жалобу Палестины на решение не отстранять сборную Израиля от Олимпиады-2024. Он заявил, что если принять во внимание все 20-30 происходящих в мире конфликтов, не останется стран для участия в Олимпиаде.

«После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта», - подчеркнула представитель МИД.

Спортсмены Израиль Мария Захарова Международный олимпийский комитет Палестина Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 07:10
Медведев пробился в третий круг олимпийского турнира
РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира на Играх в Париже. Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Медведев победил представителя Австралии Себастиана Офнера со счетом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 6 минут.

За выход в полуфинал турнира россиянин сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Летние Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. Всего в состязаниях принимают участие 15 российских спортсменов: три велогонщика, семь теннисистов, один пловец, три представителя гребли на байдарках и каноэ и одна представительница прыжков на батуте. Они соревнуются без российских флага и гимна, их награды не отображаются в общем медальном зачете.

Ранее бразильскую пловчиху отчислили из сборной за самовольный уход из Олимпийской деревни.

Теннис Олимпиада в Париже — 2024
30 июля 2024, 18:48
Российский вратарь «ПСЖ» выдвинул обвинение против бывшей жены
РИА «Новости»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов обвинил бывшую супругу Анастасию в автоподставе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, Сафонов заявил о том, что женщина во время бракоразводного процесса забрала его Mercedes-Benz и начала намеренно парковаться в неположенном месте, чтобы завалить футболиста штрафами.

Об этом Сафонов сообщил судье в Краснодаре в ходе процесса, уточнил собеседник Mash. Вратарь оплатил 10 тысяч рублей штрафа, но из принципа отказался оплачивать еще три тысячи рублей.

При этом футболист до сих пор должен 60 миллионов рублей по алиментам и не собирается выплачивать их до решения московского суда о пересмотре суммы.

Ранее стало известно, что Сафонов получил рассечение брови на тренировке парижан. Он перешел в «ПСЖ» в середине июня и заключил контракт на пять лет. Россиянин заявил, что рад переходу во французский футбольный клуб.

Спортсмены Футбол
30 июля 2024, 17:32
Звезду Евро-2014 заподозрили в романе с россиянкой
Global Look Press
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль начал встречаться с 20-летней моделью из Москвы по имени Алиса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, девушка переехала на учебу в Барселону несколько лет назад. Там она и познакомилась с восходящей звездой футбола.

Журналисты отметили, что Ямаль накануне отписался в соцсетях от своей девушки, тиктокерши Алекс Падильи, из-за подозрений в измене. Вскоре он подписался на Алису. Кроме того, на спортсмена подписаны брат, играющий за любительскую футбольную команду в Барселоне, и отец девушки - основатель рекламного агентства.

«Ламин, как же Алекс?», «Ламин не теряет времени», «Ламин, ты со всем этим справишься?», - написали под постами модели поклонники футболиста.

Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро-2024. Он также стал самым молодым победителем и лучшим ассистентом турнира.

Спортсмены Модели Футбол Барселона Испания Москва Ламин Ямаль

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