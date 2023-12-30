«К чушапанам не надо тебя». Карпин ответил актеру из «Слова пацана» на просьбу попасть в сборную России

«Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», - заявил молодой человек.

Ответ последовал практически немедленно. Карпин согласился принять Могильникова в команду, но только сразу к «реальным пацанам», а не «чушпанам». Он отметил, что вызвать Ярослава вообще не проблема. Каждый раз на попадание в сборную претендуют по 100 человек.

«Давай мы сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто - чушпаны. И тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушапанам не надо тебя», - сказал Карпин.

Ранее Могильников засветился в Stories Канье Уэста. Американский рэп-исполнитель опубликовал фото артиста в белом свитшоте с надписью Vultures, которая повторяет название последнего альбома музыканта.