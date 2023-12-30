30 декабря 2023, 19:30

«К чушапанам не надо тебя». Карпин ответил актеру из «Слова пацана» на просьбу попасть в сборную России

Pxhere
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Актер Ярослав Могильников, сыгравший роль Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попросил главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина взять его в команду. Его видеообращение разместили в Telegram-канале национальной команды.

«Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», - заявил молодой человек.

Ответ последовал практически немедленно. Карпин согласился принять Могильникова в команду, но только сразу к «реальным пацанам», а не «чушпанам». Он отметил, что вызвать Ярослава вообще не проблема. Каждый раз на попадание в сборную претендуют по 100 человек.

«Давай мы сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто - чушпаны. И тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушапанам не надо тебя», - сказал Карпин.

Ранее Могильников засветился в Stories Канье Уэста. Американский рэп-исполнитель опубликовал фото артиста в белом свитшоте с надписью Vultures, которая повторяет название последнего альбома музыканта.

Сериалы Футбол Россия Актеры Сборная России по футболу
30 декабря 2023, 17:31
Россиянка выиграла чемпионат мира по блицу
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Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу, состоявшийся в Самарканде. Информация появилась на сайте Федерации шахмат России.

Соревнования завершились 30 декабря. В открытой секции прошел 21 тур, в женской - 17. Гунина лидировала на протяжении всей дистанции и набрала 14 очков из 17. Занявшая второе место Александра Костенюк, представлявшая Швейцарию, отстала от нее на половину очка. На третьем месте с 12,5 очка оказалась китаянка Чжу Цзиньэр.

Как отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, Валентина Гунина «сделала великолепный подарок к Новому году» всем любителям шахмат в стране. В федерации гордятся ею и Александрой Костенюк, продемонстрировавшими «выдающийся результат».

Ранее, 28 декабря, российская шахматистка Анастасия Боднарук на тех же соревнованиях стала чемпионкой мира по рапиду (быстрым шахматам). На тай-брейке она победила представительницу Индии Хампи Конеру.

Спортсмены Награды Россия
30 декабря 2023, 10:12
Компания по уборке мусора подала в суд на футбольную школу Слуцкого
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Компания по уборке мусора «Ситиматик Волгоград» подала иск в суд из-за долгов спортивной школы футбольного тренера Леонида Слуцкого перед организацией. Задолженность составила 12 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Мутко против».

Компания направила в школу судебную претензию, но руководство проигнорировало письмо. По информации источника издания, выручка организации по уборке мусора за 2022 год составила 2,8 миллиарда рублей.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА в скором времени возглавит «Шанхай Шеньхуа». Он подписал с китайским футбольным клубом договор, который вступит в силу 1 января 2024 года.

Слуцкий в 2015–2016 годах тренировал российскую сборную, а ранее работал с ЦСКА. Также тренер работал с футбольными клубами «Рубин», «Крылья Советов», «Москва», возглавлял нидерландский «Витесс» и английский «Халл Сити».

ЦСКА Суд Школы Футбол Мусор
29 декабря 2023, 23:21
Роналдо подпишет контракт с «Ростовом»
Unsplash
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Полузащитник болгарского «Левски» Роналдо станет футболистом клуба «Ростов». Об этом рассказали журналисты «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока Хулио Сезара Гранху.

«Роналдо переходит в „Ростов“? Да, это правда. Срок контракта - 4,5 года», - подчеркнул Гранха.

Футболист провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Болгарии. Он забил четыре гола. Футбольный клуб «Ростов» занял 10-ю сточку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала в актив 21 очко.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее ответил на вопрос о лучших игроках первой части сезона РПЛ. Спортсмен отметил, что выбирать следует из тех, кто идет на первом месте. В связи с этим Аршавин назвал имена Кордобу и Сперцяна.

Первую строчку в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар» с 38 очками. На втором месте находится «Зенит» с 36 баллами, третье место заняло «Динамо».

Спортсмены Футбол
29 декабря 2023, 23:05
«Слезы потекли сами». Костомаров — о возвращении на лед
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не смог сдержать слез после возвращения на лед. О своих эмоциях во время выступления на шоу Ильи Авербуха фигурист рассказал в беседе с «Матч ТВ».

«Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался», - поделился спортсмен.

Он указал на поддержку зрителей - весь зал вставал и аплодировал. Костомаров отметил, что был счастлив выйти на лед при полном зале.

«В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить», - отметил спортсмен.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с подозрением на пневмонию. Врачи приняли решение об ампутации конечностей из-за развития некроза тканей. Фигуриста выписали из больницы в начале июля.

Впервые спортсмен вышел на лед 17 декабря. Он исполнил номер со своей партнершей Татьяной Навкой.

Илья Авербух сообщил, что Костомаров сам принял решение вернуться в профессию.

Спортсмены Больницы Илья Авербух Роман Костомаров

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