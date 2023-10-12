Известной футболистке предложили 100 тысяч евро за секс

Читайте нас в:

Непристойное предложение Леманн прислали в социальной сети. Она не стала отвечать на эти сообщения, но они сохранились в ее телефоне.

«Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый», - поделилась футболистка.

Леманн, выступающая за сборную Швейцарии и английскую «Астон Виллу», призналась, что в основном зарабатывает благодаря соцсетям. Рекламный пост в ее аккаунте стоит порядка 260 тысяч евро.

В сентябре прокуратура Испании возбудила уголовное дело против президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Хеннифер Эрмосо. Во время награждения победительниц женского чемпионата мира Рубиалес поцеловал спортсменку в губы. После этого Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру о сексуальном насилии. Футбольному чиновнику грозит наказание от одного года до четырех лет тюрьмы.