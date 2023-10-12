Известной футболистке предложили 100 тысяч евро за секс
Швейцарская футболистка Алиша Леманн заявила, что получила непристойное предложение от некой мировой знаменитости. Неназванный персонаж предложил ей 100 тысяч евро за интимную близость. Об этом спортсменка рассказала в интервью YouTube-каналу немецкой исполнительнице Ширин Дэвид.
Непристойное предложение Леманн прислали в социальной сети. Она не стала отвечать на эти сообщения, но они сохранились в ее телефоне.
«Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый», - поделилась футболистка.
Леманн, выступающая за сборную Швейцарии и английскую «Астон Виллу», призналась, что в основном зарабатывает благодаря соцсетям. Рекламный пост в ее аккаунте стоит порядка 260 тысяч евро.
В сентябре прокуратура Испании возбудила уголовное дело против президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Хеннифер Эрмосо. Во время награждения победительниц женского чемпионата мира Рубиалес поцеловал спортсменку в губы. После этого Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру о сексуальном насилии. Футбольному чиновнику грозит наказание от одного года до четырех лет тюрьмы.