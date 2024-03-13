Ивич покинул «Краснодар»

Вероятно, увольнение наставника связано с неудачами «Краснодара» в весенних матчах. После возобновления сезона команда уступила «Ростову» и «Химкам», сыграла вничью с «Рубином». Сейчас «Краснодар» находится на втором месте в РПЛ, уступая «Зениту» одно очко.

Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Он подписал контракт до декабря 2024 года. Под его руководством в минувшем сезоне клуб дошел до финала Кубка России, но уступил ЦСКА.

Ранее «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым. Соглашение будет действовать до января 2029 года.