Итальянские лыжники погибли, сорвавшись с любимой вершины

Посвященный конному спорту круглогодичный дискуссионный трек Equestrian Discovery вошел в деловую программу Петербургского международного экономического форума в этом году. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс», выступающего организатором мероприятия.

Откроет серию обсуждение на основной площадке форума на тему «Инвестиционная привлекательность индустрии конного спорта и коннозаводства в условиях импортозамещения».

В завершающий день ПМЭФ, 8 июня, в конноспортивном клубе «Дерби в рамках выставки „Иппосфера“» пройдут мероприятия, интересные для специалистов этой области. Участникам расскажут о разведении спортивных лошадей в России и технологии воспроизводства редких пород. Второе посвятят влиянию амуниции на качество движения и здоровье животного.

Кроме того, на этой же площадке в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2024 состоится Кубок Петербургского международного экономического форума по конкуру. Победители и призеры получат денежные и ценные призы, а победитель увезет с собой главную награду и специальную попону.

Главная награда кубка ПМЭФ-2024 по конкуру достанется тем спортсменам, которые прошли хотя бы один отборочный тур из трех, а для тех, кто не проходил отборочные, но хочет принять участие, предусмотрели отдельный комплект наград.

Мероприятия конной повестки и деловые события фонда «Росконгресс» имеют большую географию и охватывают 90 городов России - от Санкт-Петербурга до Сахалина. С 2022 года конный спорт представлен спортивными, деловыми и дискуссионными мероприятиями в формате диалогов о лошадях и конном спорте.

Два года подряд «Росконгресс» поддерживает отборочные туры детских соревнований в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке на приз фестиваля Спасская Башня.

Каждый год повестка ПМЭФ предлагает заинтересованным участникам новые форматы турниров по конному спорту: кроме классических соревнований, в свое время провели Кубок тренеров, семейный кубок, конный биатлон, Jump and Drive.

В прошлом году в программу у Спортивных игр Петербургского международного экономического форума включили турнир по конному поло Spring Classic. Соревнования прошли в Московском Поло Клубе.