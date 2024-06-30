Италии предложили опротестовать результаты матча со Швейцарией на Евро-2024

Он пояснил, что представители сборной Италии забежали на чужую половину поля до того, как их спортсмен возобновил игру начальным ударом.

«После этого мяч не покидал поле и был забит гол в ворота сборной Италии. По правилам игры арбитр должен был остановить игру и заново начать процедуру начального удара. <…> Италия может подать протест и запросить переигровку», - подчеркнул эксперт.

По его словам, важно, чтобы это повлияло на итоги матча. Федотов уточнял, что смысл в протесте будет, если Италию обыграют со счетом 2:1 (на момент беседы продолжался второй тайм).

Однако матч на стадионе в Берлине завершился со счетом 2:0 в пользу швейцарской сборной. Италия, победившая в прошлом Евро, в этот раз вылетела уже в 1/8 финала. Швейцарские же спортсмены первыми вышли в четвертьфинал.