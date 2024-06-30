30 июня 2024, 12:09

Италии предложили опротестовать результаты матча со Швейцарией на Евро-2024

Global Look Press
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Сборная Италии может потребовать переиграть матч со Швейцарией на чемпионате Европы по футболу из-за нарушения процедуры во втором тайме. На это указал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов в беседе с «Чемпионатом».

Он пояснил, что представители сборной Италии забежали на чужую половину поля до того, как их спортсмен возобновил игру начальным ударом.

«После этого мяч не покидал поле и был забит гол в ворота сборной Италии. По правилам игры арбитр должен был остановить игру и заново начать процедуру начального удара. <…> Италия может подать протест и запросить переигровку», - подчеркнул эксперт.

По его словам, важно, чтобы это повлияло на итоги матча. Федотов уточнял, что смысл в протесте будет, если Италию обыграют со счетом 2:1 (на момент беседы продолжался второй тайм).

Однако матч на стадионе в Берлине завершился со счетом 2:0 в пользу швейцарской сборной. Италия, победившая в прошлом Евро, в этот раз вылетела уже в 1/8 финала. Швейцарские же спортсмены первыми вышли в четвертьфинал.

Италия Скандалы Футбол Швейцария Чемпионат Европы по футболу — 2024
30 июня 2024, 10:53
Германия победила датчан в «грозовом» матче и пробилась четвертьфинал Евро-2024
Global Look Press
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Немецкие футболисты обыграли сборную Дании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата Европы по футболу. Встреча, прерывавшаяся из-за грозы, закончилась со счетом 2:0, сообщил сайт УЕФА.

По итогам игры Германия вышла в следующий раунд плей-офф турнира. Матч состоялся 29 июня в Дортмунде. На 53-й минуте гол с пенальти забил Кай Хаверц, а на 68-й минуте игры мяч в ворота противника загнал Джамал Мусиала.

Гроза во время встречи команд была такой сильной, что на 36-й минуте арбитр Майкл Оливер прервал матч и отправил игроков в раздевалку. Спустя 23 минуты, когда на поле прошел ливень и град размером с вишню, игру возобновили.

Ранее швейцарцы обыграли на Евро-2024 команду Италии со счетом 2:0. Мячи в ворота соперников забили футболисты Ремо Фройлер и Рубен Варгас. Итальянская сборная выиграла прошлый чемпионат, однако в этот раз она выбыла уже на стадии 1/8 финала.

Германия Дания Футбол Чемпионат Европы по футболу — 2024
30 июня 2024, 01:58
Движение на некоторых улицах и набережных в центре Москвы временно закроют
РИА «Новости»
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Движение на ряде улиц и набережных в центре столицы приостановят в воскресенье из-за велогонки La Strada. Об этом сообщили на сайте mos.ru.

«Так, с 07:00 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Лужники», - написали в публикации сайта.

На этот же период запретят движение на Фрунзенской, Лужнецкой, Пречистенской, Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Саввинской, Краснохолмской, Смоленской и Ростовской набережных. Кроме того, движение для машин ограничат на Малом Устьинском мосту. Также на всех перечисленных участках нельзя будет парковаться с 00:01 30 июня до окончания велогонки.

Ранее председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова заявила, что москвичи попросили отрегулировать скорость передвижения электросамокатов в местах для отдыха и обозначить «медленные зоны».

Эксперт отметила, что для этого транспорта сейчас нет ограничений на езду по пешеходным дорогам. Чтобы разобраться в ситуации, создали опрос среди жителей Восточного округа столицы.

Спортсмены Машины Москва
29 июня 2024, 22:52
Матч Германия — Дания прервали из-за грозы
Global Look Press
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Главный арбитр матча одной восьмой финала Евро-2024 Германия — Дания Майкл Оливер прервал игру из-за непогоды. Текущий счет — 0:0.

Встреча проходит в Дортмунде. Уточняется, что игру приостановили из-за молнии, грома ливня и града размером с вишню. Судья увел спортсменов в раздевалку.

Болельщиков заливает дождем, но они продолжают веселиться.

Непогода также обрушилась на российскую столицу. На юге Москвы прошел сильный дождь , из-за чего некоторые улицы мегаполиса ушли под воду.

Германия Дания Чемпионат Европы по футболу — 2024
29 июня 2024, 11:30
Василий «Пельмень» Камоцкий победил в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе
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Российский атлет Василий «Пельмень» Камоцкий дебютировал в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе и одержал победу над соперником — поляком Камилом Марусащем. Об этом сообщил «Чемпионат».

Российский атлет Василий «Пельмень» Камоцкий дебютировал в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе и одержал победу над соперником - поляком Камилом Марусащем. Об этом сообщил «Чемпионат».

Турнир состоялся 29 июня. Камоцкий победил после первой же пощечины - Марусащ потерял сознание.

До этого «Пельмень» участвовал в соревнованиях только в российских лигах.

Василий Камоцкий стал известен в 2019 году благодаря участию в шоу блогера Амирана Сардарова «Каменные лица». Именно этот проект вдохновил президента UFC Дану Уайта на создание лиги пощечин в США.

Соревнования довольно травматичны. Если участник выдерживает первый удар, он подставляет вторую щеку. Уклоняться и ставить блок запрещено. Тумба для армрестлинга помогает держать равновесие. Выбывает тот, кто оказался в нокауте, отказался продолжать борьбу или нарушил правила.

США Спортсмены UFC

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