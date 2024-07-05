05 июля 2024, 23:03

Испания вышла в полуфинал Евро-2024

РИА «Новости»
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Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. В матче против Германии команда обыграла соперника в дополнительное время, завершив игру со счетом 2:1.

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино, заменивший Дани Карвахалю, на 119-й минуте забил решающий гол в ворота соперников. До этого в основное время голы забили испанский полузащитник Дани Ольмо и немец Флориан Вирц.

Германия не продержалась на серии пенальти, хотя до добавочного времени ее игроки доминировали на поле. Испанцы выиграли у хозяев Евро-2024. Теперь они встретятся с победителем пары Португалия - Франция. Сам чемпионат завершится 14 июля.

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал испанцев главным фаворитом чемпионата Европы по футболу.

Евро Германия Футбол Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024
04 июля 2024, 19:16
Оскорбившего россиянина бойца Рзаева пожизненно сняли с турниров
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Азербайджанский боец Джавид Рзаев получил пожизненное отстранение от соревнований под эгидой Федерации бокса России. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«Боец Рзаев Джавид Сейид оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно», - подчеркнули представители организации.

Там же отметили, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении бойца относительно его возможного участия в экстремистской деятельности.

Лига Hardcore также приняла решение отстранить азербайджанского бойца за оскорбительные высказывания на расовой почве. От Джавида потребовали «обоснованную гражданскую и социальную позицию».

Скандал произошел еще 22 мая. На турнире Кулачной лиги Hardcore FC Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей» , но позже извинился перед ним. После этого Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру.

Скандалы Бокс Россия
04 июля 2024, 14:06
Участие в Олимпийских играх в Париже примут шесть теннисистов из России
Global Look Press
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Шесть российских теннисистов попали в список участников Олимпийских игр в Париже. Все они выступят в одиночном разряде. Это следует из опубликованных заявок на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В состав мужской сборной вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Женскую сборную на кортах французской столицы представят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Все допущенные к соревнованиям в Париже спортсмены получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета.

От участия в международных соревнованиях отказались приглашенные теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Российский теннисист Даниил Медведев сейчас принимает участие в Уимблдонском турнире, где успешно прошел второй круг, обыграв француза Александра Мюллер. В третьем туре россиянин встретится с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом и китайским спортсменом Чжан Чжичжэнем.

Спортсмены Теннис Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024
04 июля 2024, 02:04
МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за скандального жеста футболиста
РИА «Новости»
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Футбольный скандал перерос в дипломатический. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала. Об этом сообщила газета Sözcü.

Защитник сборной Турции Мерих Демирал во время игры с командой Австрии в 1/8 финала показал жест турецких националистов. После матча футболист заверил, что в его действиях «не было никакого скрытого послания».

УЕФА инициировала расследование этой ситуации, что не понравилось турецким дипломатам. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили о недопустимости расследования в отношении футболиста.

«Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа, который не был направлен против кого-либо», - сказано в заявлении МИД.

Матч 1/8 финала Турция - Австрия прошел накануне в Лейпциге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу турок. Оба гола забил Мерих Демирал.

Турция впервые за последние 16 лет вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В субботу, 6 июля ей предстоит сыграть с командой Нидерландов.

Футбольный скандал перерос в дипломатический. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала. Об этом сообщила газета Sözcü.

Турция Дипломатия Футбол
04 июля 2024, 00:13
Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в 27 лет
РИА «Новости»
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Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия скончался на 28-м году жизни. Об сообщила Национальная федерации борьбы Грузии в Facebook*.

Причина смерти Цурцумии не называлась. Федерация спортивной борьбы России на сайте также выразила соболезнования в связи со случившимся семье спортсмена.

«Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выразили соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким Цурцумия», - отметили в сообщении.

По данным портала «Грузия.Online» , спортсмена нашли мертвым в его доме в Хоби.

Нугзари Цурцумия завоевал титул чемпиона мира в 2019 году в весовой категории до 55 килограммов. Также в его арсенале две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Грузия Спортсмены

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