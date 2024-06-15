15 июня 2024, 21:53

Испания всухую разгромила Хорватию на Евро-2024

Global Look Press
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Команда Испании обыграла сборную Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Испанцы победили со счетом 3:0.

В команде победителей голами отличились Альваро Мората (29-я минута), Фабиан Руис (32) и Дани Карвахаль (45+2).

Хорват Бруно Петкович не смог реализовать 11-метровый удар, назначенный на 80-й минуте в ворота испанцев. Однако мяч вернулся к Петковичу и он пробил ворота противника, но гол не засчитали после просмотра системы видеоассистента рефери (VAR). Передавший Петковичу мяч Иван Перишич забежал в штрафную площадь до удара с 11-метровой отметки.

Германия на Евро-2024 обыграла Шотландию со счетом 5:1. Шотландская сборная играла в меньшинстве с 44-й минуты, одному из игроков показали красную карточку.

Германия Футбол Европа Испания Шотландия Чемпионат Европы по футболу — 2024
15 июня 2024, 21:27
Мамиашвили прокомментировал список допущенных на Олимпиаду россиян
РИА «Новости»
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Подход к формированию списка спортсменов из России, которые получили допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе, вызывает недоумение. Об этом заявил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, его слова привели на официальном сайте организации.

«Совершенно непонятно, по каким критериям был сформирован этот список и является ли он окончательным. Комментировать пока нечего, ждем разъяснений из Объединенного мира борьбы», - сказал он.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил имена спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в этом году. Ими стали велосипедисты Алена Иванченко, Тамара Дронова и Александр Власов. На соревнование по прыжкам на батуте поедет Анжела Бладцева. Полный список имен опубликовали на официальном сайте МОК.

Спортсмены Россия Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 20:53
Стало известно имя самого молодого футболиста в истории Евро
Pxhere
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Игрок Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Европы. Он вышел в стартовом составе сборной Испании на матч группового этапа против команды Хорватии.

Футболист появился на поле в возрасте 16 лет. Он побил рекорд, установленный защитником сборной Польши Кацпером Козловским. В 2021 году польский спортсмен сыграл во встрече второго тура групповой стадии с командой Испании, ему было 17 лет.

Ямаль - воспитанник испанской «Барселоны». Он выступает за основную команду с 2023 года. Футболист успел провести 51 матч и отметился в них семью забитыми мячами 10 голевыми передачами.

Чемпионат Европы стартовал накануне в Германии. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Евро Спортсмены Европа Испания История
15 июня 2024, 19:11
Швейцария обыграла Венгрию в первом туре ЧЕ по футболу
Freepik
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В матче первого тура группы А чемпионата Европы по футболу сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Венгрии. «Крестоносцы» разгромили своих визави со счетом 3:1.

В составе швейцарцев отличились Квадво Дуа (12-я минута), Мишель Эбишер (45-я) и Брель Эмболо (90 3). В составе сборной Венгрии забил Барнабаш Варги (66-я).

В матче открытия европейского первенства Германия разнесла в пух и прах шотландцев. Немцы заколотили в ворота соперников пять мячей. Шотландия без забитого мяча не ушла, но его в свои ворота отправил защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер.

Во втором туре группы A , который состоится 19 июня, немцы сыграют с венграми, а шотландцы встретятся со швейцарами.

Германия Венгрия Футбол Европа Швейцария
15 июня 2024, 15:18
Стали известны имена россиян, допущенных к Олимпиаде
Global Look Press
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Первые14 российских спортсменов получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они будут выступать в нейтральном статусе, сообщил Международный олимпийский комитет.

В шоссейном велоспорте будут участвовать Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов. В прыжках на батуте - Анжела Бладцева.

К соревнованиям по борьбе на Олимпийских играх допустили Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева, Абдулла Курбанова, Алана Остаева, Магомеда Муртазалиева, Наталью Малышеву, Веронику Чумикову, Алину Касабиеву, Елизавету Петлякову. Кандидатуры российских спортсменов рассматривала специальная комиссия. Список будет обновляться, указали в МОК.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде. О планах участвовать в Играх спортсменка сообщила после своего выступления на чемпионате России.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины написал обращение к МОК с требованием отстранить от Олимпийских игр в Париже российских атлеток Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву. Причиной такого заявления стала публикация Кудаевой в соцсети о погибшем в ходе специальной военной операции отце. Комитет стал отслеживать страницы российских олимпийцев в соцсетях.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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