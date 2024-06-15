Испания всухую разгромила Хорватию на Евро-2024

В команде победителей голами отличились Альваро Мората (29-я минута), Фабиан Руис (32) и Дани Карвахаль (45+2).

Хорват Бруно Петкович не смог реализовать 11-метровый удар, назначенный на 80-й минуте в ворота испанцев. Однако мяч вернулся к Петковичу и он пробил ворота противника, но гол не засчитали после просмотра системы видеоассистента рефери (VAR). Передавший Петковичу мяч Иван Перишич забежал в штрафную площадь до удара с 11-метровой отметки.

Германия на Евро-2024 обыграла Шотландию со счетом 5:1. Шотландская сборная играла в меньшинстве с 44-й минуты, одному из игроков показали красную карточку.