Испания разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро

Матч проходил на стадионе в Кельне. У победителей отличились Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо. При этом грузинам не удалось забить ни одного гола. Испанский защитник Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота.

«Красная фурия» стала четвертым участником четвертьфинала, присоединившись к командам Швейцарии, Германии и Англии.

Ранее англичане одолели словаков со счетом 2:1 в дополнительное время. Футболиста сборной Англии Джуда Беллингема назвали лучшим игроком встречи. Британцы встретятся в четвертьфинале со сборной Швейцарии.