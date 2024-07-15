Испания обыграла Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу
Футболисты сборной Испании в финальном матче Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Германии, обыграли англичан и выиграли трофей в четвертый раз в своей истории. Матч закончился со счетом 2:1.
В составе «красной фурии» отличились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86). Со стороны основателей футбола мяч забил Коул Палмер (73).
Сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы и обошла по этому показателю сборную Германии. Ранее испанцы завоевывали главный европейский титул в 1964, 2008 и 2012 годах.
Сборная Англии проиграла во втором финале чемпионата Европы подряд. На предыдущем первенстве она уступила итальянцам в серии пенальти. «Сборная трех львов» ни разу в своей истории не побеждала на чемпионатах Европы.
В полуфинальном поединке испанцы одолели французов с аналогичным счетом - 2:1.