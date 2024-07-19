Исинбаева выйдет из комиссии атлетов МОК после Олимпиады

В комиссию Исинбаеву избрали в августе 2016 года на восемь лет, срок истекает после Олимпийских игр в Париже. С 2023-го она также входит в состав комиссии по олимпийскому образованию.

Новых членов комиссии спортсменов МОК выберут в ходе летней Олимпиады, которая начнется 26 июля и завершится 11 августа.

Всего на освободившиеся места - их четыре - претендуют 29 кандидатов. Они представляют 15 видов спорта.

В преддверии Олимпиады в Париже заметили плакат с изображением Исинбаевой и российским флагом. Для него дизайнеры использовали снимок спортсменки с ОИ-2008, на которых она завоевала золото.

В МОК отмечали, что в соцсетях распространили устаревший плакат. Его перестали использовать для продвижения летней Олимпиады.