19 июля 2024, 14:12

Исинбаева выйдет из комиссии атлетов МОК после Олимпиады

РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета после истечения срока полномочий. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

В комиссию Исинбаеву избрали в августе 2016 года на восемь лет, срок истекает после Олимпийских игр в Париже. С 2023-го она также входит в состав комиссии по олимпийскому образованию.

Новых членов комиссии спортсменов МОК выберут в ходе летней Олимпиады, которая начнется 26 июля и завершится 11 августа.

Всего на освободившиеся места - их четыре - претендуют 29 кандидатов. Они представляют 15 видов спорта.

В преддверии Олимпиады в Париже заметили плакат с изображением Исинбаевой и российским флагом. Для него дизайнеры использовали снимок спортсменки с ОИ-2008, на которых она завоевала золото.

В МОК отмечали, что в соцсетях распространили устаревший плакат. Его перестали использовать для продвижения летней Олимпиады.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
19 июля 2024, 09:26
В RCC отреагировали на сообщения о драке Ларкина в аэропорту Внуково
РИА «Новости»
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RCC заявила, что находится на связи с менеджером бойца ММА Александра Ларкина после публикации видео с дракой спортсмена в аэропорту Внуково. Об этом 360.ru заявили представители промоутерской компании.

Информация о том, что Ларкин устроил драку во Внукове , появилась минувшей ночью. По данным Mash , боец напал на туриста из-за того, что тот вместе с семьей мешал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта.

Бойца задержали вместе с шофером, отпустив домой после дачи показаний, добавил источник Telegram-канала. Также собеседник Mash уточнил, что рядом с Ларкиным во время конфликта находились его друзья, но они сбежали до прибытия полицейских.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины», - отметили в пресс-службе.

Также в RCC обратили внимание, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Ларкин, что их действия нарушают правила аэропорта, но его оскорбляют в ответ.

«Мы на связи с менеджером бойца и делать поспешные выводы не готовы», - добавили в компании.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Только результат проверки может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений, заключили в RCC.

Смешанные боевые искусства MMA Аэропорт Внуково
18 июля 2024, 16:02
Сборная России сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА без участия в мировых матчах
РИА «Новости»
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Отстраненная от международных матчей с февраля 2022 года сборная России по футболу осталась на 33-м месте рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) с результатом 1506,58 балла. Новую таблицу разместили на сайте спортивной организации.

Судя по показателям, в ней не учли последний товарищеский матч с командой Белоруссии, который прошел в Москве 7 июня и принес российской сборной победу со счетом 4:0.

Первое место сохранил действующий чемпион мира и победитель чемпионата на Кубок Америки - сборная Аргентины - с результатом 1901,48 балла. На второй строчке обосновалась команда Франции с 1845,91 балла в активе. Замкнули тройку поднявшиеся после победы на чемпионате Европы испанцы с результатом 1835,67 балла.

Из топ-10 вылетела сборная Хорватии. Она уступила свое место команде Колумбии, которая поднялась сразу на три позиции, дойдя до финала Кубка Америки. В активе сборной латиноамериканской страны 1669,44 балла.

В конце июня стало известно, что Валерий Карпин сохранил за собой пост главного тренера сборной России по футболу до конца 2028 года. Российский футбольный союз подписал с ним новый контракт.

Рейтинги Футбол Россия Сборная России по футболу
18 июля 2024, 13:27
Церемония взвешивания Минеева и Исмаилов перед боем пройдет в здании «Мосфильма»
РИА «Новости»
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Церемония взвешивания бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова перед очным боем состоится в здании «Мосфильма». Оно находится на Мосфильмовской улице в Москве.

Перед взвешиванием и традиционной битвой взглядов поднимутся по красной лестнице к кинозалу, вдохновившись попутно историей «Мосфильма».

Сама процедура взвешивания пройдет на высоком техническом уровне, освещению помогут аудиосистема Dolby Atmos, лазерный проектор Barco и экран 227 квадратных метров фирмы Harkness Hall.

Церемонию запланировали на 19 июля, начало - в 18:30.

Боксерский поединок между Исмаиловым и Минеевым состоится 20 июля на Live Арене в Одинцове, он начнется в 18:00.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам MMA в 2018‑м (ничья) и 2021 году (победа Владимира).

Ранее спортивный психолог Артемий Сикорский рассказал, что личная неприязнь мотивирует Минеева и Исмаилова на победу.

Рейтинги Футбол Россия Сборная России по футболу
17 июля 2024, 20:24
«Неприязнь есть, но спорт важнее». Психолог — о готовности к бою Минеева и Исмаилова
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Российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев встретятся на Live Арене в Одинцове в ближайшую субботу, 20 июля. Их противостояние продолжается на протяжении шести лет. Поклонники давно гадают, реальная ли неприязнь, или это PR-ход. Спортивный психолог Артемий Сибирский на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал, как можно выяснить правду.

В Сети мнения по поводу боя бойцов разделились на два лагеря. Одни говорят, что конфликт надуманный и его создали ради пиара каждого из соперников, а на самом деле они относятся друг к другу тепло и дружески. Другие считают, что двух львов в прайде быть не может и их противостояние основано на личной неприязни.

«Здесь, конечно, зависит от каждого бойца. Потому что для кого-то личная неприязнь может быть стимулом для того, чтобы приложить все силы и пойти на все риски ради победы», - сказал Сибирский.

Психолог отметил, что для некоторых спортсменов личная неприязнь может стать лишним беспокойством. В такие моменты боец переживает и опасается проигрыша, считая, что для него это будет какая-то колоссальная потеря.

В целом профессиональный спорт достаточно здоровый в плане взаимоотношений между спортсменами, даже если выходить за рамки боевых искусств, резюмировал собеседник 360.ru.

Поединок между Исмаиловым и Минеевым 20 июля своими глазами смогут увидеть более 11 тысяч зрителей арены в Одинцове. Бой на Live Арене начнется в 18:00 по московскому времени.

Спортсмены Магомед Исмаилов

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