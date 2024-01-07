Ирина Винер рассказала, кто станет ее преемником

По словам Винер, ее сердце подсказывает, что преемником станет олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Хотя, по мнению тренера, спортсменка пока не готова к этой роли.

«С другой стороны, у меня очень много таких девочек: и Юлия Барсукова, и Саша Солдатова. У меня много моих детей-воспитанников, которые многое знают и понимают все так же, как я. И в любой момент готова им передать, поднять, определить и работать вместе», - сказала Винер.

В марте 2023 года дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер от работы на международных соревнованиях в любом качестве сроком на два года. В Международной федерации гимнастики уточнили, что это решение связано с конфликтом на Украине.

В июле президент России Владимир Путин наградил Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.