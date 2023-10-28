«Интересное событие». Джонс-младший предложил провести бой с Федором Емельяненко

«Я готов выйти на бой против Федора. Это было бы очень интересное событие», - высказался Джонс-младший.

В августе он уже заявлял о желании встретиться на ринге с Емельяненко по правилам бокса.

Джонсу-младшему 54 года. Он носил статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. В ноябре 2020 года он провел выставочный бой с Майком Тайсоном, результатом которого стала ничья.

Емельяненко 47 лет, на его счету около 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). Российский спортсмен является экс-чемпионом Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом РФ по боевому самбо.

Ранее вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев сообщил, что Емельяненко оставил пост президента организации, который он впервые занял в 2012 году.